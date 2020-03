Todavía vamos a tener días complicados por volatilidad: Santander

El director general de Santander México, Héctor Grisi, dijo que ante la incertidumbre por el impacto económico que tendrá el coronavirus en la economía mundial, se mantendrá la volatilidad en los mercados.

"El problema de los mercados es cuando no existe certidumbre. Hasta que no tengamos una idea clara de lo que está sucediendo con respecto a lo que pueda provocar el coronavirus, los mercados no van a dejar de caer. Todavía vamos a tener días complicados hasta que no haya una definición clara y esto es un asunto externo a nivel mundial", dijo el directivo.

Entrevistado previo a la inauguración de la edición 83 de la Convención Bancaria, Grisi añadió que las medidas anunciadas este jueves por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México para subastar 2 mil millones de dólares ante la depreciación del peso, fueron adecuadas para calmar el nerviosismo del mercado. En tanto, llamó a tener calma y no sobrerreaccionar al mercado.

"Hay que tener calma, paciencia. Las autoridades están actuando de manera correcta y nosotros no tenemos que sobre reaccionar. El peor error que la gente puede cometer ahorita es comprar dólares o tomar decisiones alocadas; los mercados van a tender a estabilizarse, el problema es saber en cuánto tiempo", dijo.