The Killers lanzan nuevo tema y anuncian conciertos en México

The Killers han irrumpido con fuerza este jueves pidiendo "cautela" al mundo con su nuevo sencillo, Caution, que es además el primer anticipo del que será su sexto disco de estudio, Imploding The Mirage.

Por si fuera poco, la agrupación también anunció su regreso a México para ofrecer cuatro conciertos a finales del 2020.

De acuerdo al sitio web de la banda liderada por Brandon Flowers, serán cuatro fechas en las que se presentarán en el país, siendo el primero de ellos el 29 de noviembre en el Foro Sol de la CDMX, el 1 y 2 de diciembre en la Arena Monterrey, y por último, el 4 del mismo mes en el Estadio 3 de marzo de Guadalajara.

Hasta el momento, no se han revelado los precios de los boletos para la gira de The Killers en México, pero se espera que sea pronto cuando se dé a conocer la información.

Por lo que seguramente para ese entonces, los fans del grupo podrán disfrutar de su nueva discografía de la que apenas han liberado el sencillo Caution, en la cual subrayan la importancia de unos teclados y de una guitarra rápidos y evocadores, siguiendo la estela "del sonido de Manchester y de Bruce Springsteen" que tendrá su próximo trabajo, según anticipó su vocalista, Brandon Flowers, en una entrevista con la revista Q.

Sin fecha oficial de lanzamiento de este nuevo trabajo, sí está cerrada la presencia de The Killers en Europa a partir de la primavera, con inicio el 26 de mayo en la localidad británica de Doncaster y parada en dos festivales del próximo verano en España, Bilbao BBK Live y Mad Cool en Madrid.

Imploding The Mirage tomará el relevo a Miracle, Miracle (2017), último disco del grupo en el mercado hasta la fecha, que a su vez llegó tras Battle Born (2012), Day & Age (2008) y los especialmente celebrados Sam's Town (2006) y Hot Fuss (2004).

Gracias a ellos y a canciones de éxito como Mr. Brightside, Human o When You Were Young, The Killers se convirtieron en una de las bandas de mayor éxito del nuevo siglo, con unas ventas estimadas de más de 28 millones de copias.