¿Qué es la enfermedad ocular llamada glaucoma?

El glaucoma es una enfermedad que daña el nervio óptico, y por lo general se produce cuando se acumula líquido en la parte delantera del ojo, lo que aumenta la presión del ojo y daña el nervio óptico.

Es la principal causa de ceguera en personas de 60 años en adelante, generalmente esto puede prevenirse si se trata de forma precoz.

Existen dos tipos de glaucoma:

Es el tipo más común. Sucede cuando el ojo no drena bien el líquido, lo que aumenta la presión y daña el nervio, es similar a una alcantarilla estancada. Este tipo no es doloroso y no presenta ningún cambio de visión al inicio.

Algunas personas pueden tener nervios ópticos sensibles a la presión normal. Esto significa que es posible ser más propenso a sufrir este padecimiento.

Se produce cuando el iris de una persona se encuentra muy cerca del ángulo del drange del ojo, provocando un bloqueo. Cuando esto ocurre por completo, la presión ocular aumenta rápidamente, a esto se le llama ataque agudo.

Se trata de una emergencia ocular que debe ser atendida inmediatamente. De lo contrario, podría quedarse ciego.

Estos son los síntomas de un ataque agudo de glaucoma estrecho:

*La visión se vuelve borrosa de repente.

*Dolor de cabeza.

*Dolor intenso en el ojo.

*Dolor de estómago (náuseas).

*Vomita.

*Ve anillos o aureolas de luz o arcoíris de color alrededor de las luces.

Muchas personas desarrollan esto gradualmente, a esto se le llama glaucoma de ángulo cerrado crónico, y ya que no presentan síntomas, se dan cuenta hasta un primer ataque. Recuerda que uno de estos puede poner en riesgo tu visión, es importante que atender inmediatamente.