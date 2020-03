Acusan a un Azcárraga de golpear a una mujer

Una polémica publicación en redes sociales acusa al nieto de Rogerio Azcárraga Vidaurreta, dueño de Grupo Fórmula, de presuntamente haber golpeado a una mujer con la que mantenía una relación sentimental.

La denuncia original fue publicada por la usuaria @MariaAmpudiaG_ , donde acusa a Alexandro Struck Azcárraga de agredir a la víctima junto a una serie de imágenes en las que la muestran con todo el cuerpo lleno de marcas de morenotes.

Sin embargo, dicha publicación fue eliminada, aunque usuarios de redes lograron hacerla viral.

Según informó Adela Micha en su noticiario en El Heraldo Radio, el acusado ya fue sacado del país tras la polémica. Asimismo, la conductora reveló que ha estado en contacto con la afectada.

"Yo he estado en contacto con esta joven, está descompuesta, está desencajada evidentemente… padres no permitan que su hijo pase impunemente por esto y si hay que tratarlo pues que se trate, no es un arreglo entre particulares", señaló la periodista.

Adela Micha añadió que la joven tuvo una relación amorosa con Alexandro: “la ahorcó, se ven las marcas de ahorcamiento… mis hijos conocen tanto a él como a ella, son jóvenes, ex alumnos de la escuela donde estudiaron mis hijos y a través de ellos estoy tratando de llegar a ella, para ver si ella quiere hablar, está atemorizadísima, porque al parecer él es nieto de un empresario prominente en este país, dueño de medios de comunicación, y que está siendo brutalmente amenazada, sé que ella presentó una denuncia pero a partir de que presentó la denuncia la amenazaron de muerte, vamos, ya hubo un intento de asesinato, y según me cuentan, el joven, no sé ni cómo catalogarlo, un animal, una bestia, un asesino en potencia, ya lo sacaron del país”.

“Ahora ya no está en el país… exigimos que esto no quede impune, ¿no que no hay privilegios?, ¿no que no hay poderosos?, ¿no que no hay impunidad? Esto ocurrió en la Ciudad de México… si el niño está fuera, pues una ficha roja ¿no? de Interpol, y que lo detengan. Existe una denuncia según me informaron”, agregó la comunicadora, quien a finales de 2016 perdió su espacio en Televisa.

Hasta el momento, ninguno de los integrantes de la familia Azcárraga se ha pronunciado al respecto.