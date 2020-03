Avril Lavigne, BTS, Coachella y más conciertos cancelados por coronavirus

El coronavirus se extiende por el mundo y la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha tenido que determinarlo como una pandemia. Entre los afectados son los conciertos y festivales más impartes en varios continentes.

Una de las primeras en cancelar su tour por Europa y Asia fue la cantante canadiense Avril Lavigne, quien a través de un comunicado en sus redes sociales mencionó que: “Desafortunadamente debido a que el gobierno de Francia e Italia decidieron cancelar todos los shows, tendremos que cancelar mis presentaciones del 15, 18 y 25 de marzo."

En el caso del continente asiático se han tomado medidas de extrema precaución teniendo no solamente que cancelar su tour la también compositora canadiense, ya que fanáticos de oriente, del ex One Direction Louis Tomlinson, el grupo coreano BTS y la banda de rock Green Day tendrán que esperar para verlos en concierto.

El festival Coachella, uno de los escenarios más importantes del mundo fue pospuesto hasta el 8,10 y 11 de octubre para su primer fin de semana y 26, 27 y 28 del mismo mes para su segundo fin de semana. Dicho festival sería encabezado por Frank Ocean y Rage Againts The Machine. Aún se desconoce si permanecerá el cartel original.

Por otro lado, la cantante y también actriz Miley Cyrus tuvo que cancelar su presentación en el concierto benéfico World Tour Bushure Relief, esto por recomendaciones del gobierno australiano. En dicho evento se tenía previsto la presentación de Lil Nas X y el dúo The Veronicas.

Otra de las afectadas es la cantante Cher, quien tuvo que suspender todas las próximas fechas de su Here We Go Again Tour, la también actriz a través de Twitter mencionó que se preocupaba por la salud de sus seguidores.

En México no han determinado que sea necesario la cancelación de eventos masivos. Los días 20 y 21 de marzo se llevará a cabo en Nuevo León el festival Pa’l Norte, las autoridades mencionaron que solamente se elevarían las medidas sanitarias.

Resalta la ausencia de la rapera Iggy Azalea quien decidió cancelar todo su tour, se desconoce si es debido al brote del virus. Varios usuarios en redes sociales se mostraron molestos debido a que era una de las mayores atracciones del evento.