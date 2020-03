Yemen, abandonado a su suerte ante el COVID-19

Yemen es el único país árabe que no ha confirmado hasta el momento casos positivos de COVID-19, pero aguarda con resignación su llegada, consciente de su incapacidad de respuesta ante el virus.

Con un sistema de salud mellado por cinco años de guerra entre los rebeldes hutíes proiraníes y la coalición internacional que respalda al gobierno reconocido internacionalmente de Abdo Rabu Mansur Hadi, el país está desprovisto como ningún otro para responder a una emergencia sanitaria.

Ambos contendientes en la guerra y la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguran que no han registrado ningún caso positivo hasta el momento, pero más de la mitad de los casi 30 millones de yemeníes tienen apenas acceso al sistema de salud y menos de un 45% pueden llegar a hospitales que funcionen.

Las autoridades en Saná (hutíes) y Aden (Gobierno) afirman que están listos para responder a un posible brote de la enfermedad, pero el país carece de equipos para responder ya en el día a día a enfermedades curables, por lo que un escenario con el coronavirus plantea un pronóstico lúgubre.

Trabajadores de Salud revisan la temperatura de los pasajeros a su llegada a los dos aeropuertos controlados por el Gobierno de Hadi (el espacio aéreo está controlado por Arabia Saudí y los hutíes no tienen acceso a él).

Los rebeldes, sin embargo, sí aplican controles en los puestos fronterizos terrestres hacia zonas bajo su control, asegurando que todas las personas que llegan de países de alto riesgo son puestos en cuarentena durante 14 días.

También han habilitado con respaldo de la OMS una instalación para cuarentena con 25 camas en una maternidad a las afueras de Saná.

Khaled Al Moayad, que está encargado del Departamento de Control de Enfermedades y Epidemias del Ministerio de Salud hutí, admitió a Efe que las instalaciones médicas no tienen recursos suficientes.

“Las capacidades del país son muy débiles y nuestros recursos escasos", dijo, al recordar que, entre otras enfermedades, han tenido que hacer frente a brotes de cólera y difteria.

“Incluso ya estamos cortos de camas y equipos porque hemos debido encarar varias epidemias y enfermedades y estamos bajo un bloqueo (militar y económico) que ha creado grandes necesidades, ni hablar ahora del coronavirus", dijo.

Al-Moayyad cree que si el coronavirus entra en el país y comienza a extenderse puede producirse "una gran crisis de salud pública" y "los costos serán inmensamente altos".

Paradójicamente el bloqueo aéreo impuesto por la coalición saudí parece haber servido para aislar hasta ahora al país del virus.

Solo Naciones Unidas y agencias de ayuda pueden operar vuelos desde allí.

Abdul Hakeem al Kuhlani, un portavoz de un comité creado por el Gobierno de Saná sobre este tema, dijo a Efe que "el ya reducido volumen de viajes ha retrasado la llegada del virus·, aunque se están tomando medidas ante posibles escenarios.

“En el peor escenario para un brote epidémico tenemos 45,000 trabajadores de la salud y todos ellos se volcarán en esto", dijo.

Sin embargo Al Kuhlani reconoció que las autoridades de Salud del Gobierno de Hadi en Aden y las de los hutíes no están coordinando esfuerzos.

“Lamentablemente las autoridades en el sur rechazan coordinarse y cooperar con nosotros", dijo.

Tawfiq al-Radaai es propietario de una clínica en Saná y comparte el pánico que ha entre muchos yemeníes ante la perspectiva de un brote del virus.

“No hace falta tener mucha imaginación para saber que un brote de un coronavirus agresivo podría fácilmente crecer en una espiral que sobrepase las capacidades médicas", dijo a Efe Radaai.

“¿Cómo lidiaremos con ellos si esto sucede?", dijo, recordando que no hay ni mascarillas para la boca.

Essam Ghalib, que encabeza un equipo de enfermeras en el centro de cuarentena en Saná dijo a Efe que incluso están preocupados por los profesionales que deberían manejar los casos de pacientes infectados.

“Si una persona infectada llega, nuestra protección no es suficiente. Tenemos kits the protección pero no estamos suficiente protegidos", dijo.