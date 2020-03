Encienden fuego olímpico en Grecia pese a brote de COVID-19

Desde 1984 el evento se desarrolló sin espectadores, pues se han registrado hasta el momento 99 contagios y la primera muerte por coronavirus en el hospital de Patrás, a 120 km de Olimpia.

"El mayor desafío aún está por venir, y será un gran número de personas vulnerables y de edad avanzada que necesitan ser tratadas en cuidados intensivos", dijo Stelios Petsas, vocero gubernamental, tras confirmarse el primer deceso.

Recientemente se ha cuestionado la pertinencia de mantener el evento deportivo en Japón, programado para realizarse del 24 de julio al 9 de agosto, seguido de los Juegos Paralímpicos.

Este jueves, la gobernadora de Tokio dijo que una cancelación es “impensable”, aunque no negó que el brote de coronavirus podría tener un gran impacto en el evento. En Japón se tienen 620 infectados y el virus le ha quitado la vida a 15 personas.

A finales de 2019, los organizadores de los Juegos Olímpicos afirmaron que el costo total sería de 12.6 mil millones de dólares, divididos entre la capital, el país y el comité local.

Según analistas de Capital Economics, el factor clave es que una cancelación afectaría la economía, pues la mayor parte del gasto, incluido las inversiones de patrocinadores, ya ha sucedido. Además de que ya se han desembolsado recursos del Producto Interno Bruto (PIB) para construir instalaciones deportivas. Sería un lastre para el turismo y el consumo local.

Los economistas de la firma de investigación Nomura ya predicen una contracción del 0.7 por ciento en el PIB para el año 2020, pero advirtieron ante The Japan Times que podría ser de hasta un 1.5 por ciento si se cancelan los juegos.

The Olympic Flame has been lit! #OlympicTorchRelay #TokyoOlympics pic.twitter.com/qWrghp6xfU