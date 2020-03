Edson Zúñiga podría decir adiós a su personaje

El comediante mexicano Edson Zúñiga, quien durante 18 años le dio vida al personaje El compayito, se despide y le dice adiós, si en las negociaciones para retomarlo no se cumplen con algunas de sus peticiones.

El compayito terminó de ciclo y a mí me da mucho gusto que así haya sido.

No sé si lo vuelvo hacer, no lo puedo decir, porque bien a bien no sé cómo están las cosas, no sé si me vuelven a hablar y si habrá un acuerdo", dijo el actor que colaboró con dicha creación en los espacios de análisis y crítica deportiva de Televisa. "En septiembre se acabó el contrato y no se renovó, es por eso que ahora estoy haciendo otras cosas, no creo que lo vuelva a hacer, porque para estás fechas debería estar preparando rutinas para Tokio, pero, la realidad es que no es así", explicó.

El comediante, quien tuvo a su cargo poner el toque de comedia en los resúmenes deportivos de la televisora de San Ángel durante las coberturas de Copas Mundiales de Futbol y Juegos Olímpicos, aseguró que ahora tiene la libertad de crear más espectáculos y que aceptaría volver a darle vida a El compayito, siempre y cuando se cumplan algunas de sus peticiones.

"La verdad es que no lo extraño, trabajé muy a gusto con El compayito pero creo que hay que dejar espacios para las nuevas generaciones. Duró 18 años, entonces ya era necesario hacer otras cosas, que las nuevas generaciones hagan su esfuerzo y lo realicen.

"La verdad es que una de las condiciones para que yo volviera a ser El compayito es que mi gente, mi genio, Eduardo Tepichín, el escritor, quien ya está en otra televisora, estuviera conmigo". Añadió además: "Quiero trabajar con la misma producción, porque es muy desgastante estar con quien no entiende cómo se hace el humor, no es sacarse un chiste de la nada, son cuatro o cinco horas de trabajo para una cápsula de cinco minutos y muchos no lo entienden, Javier Alarcón era de esos", concluyó.