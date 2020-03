Cuestiona Díaz Durán reacción ante movimiento feminista en México

El aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, consideró que este partido político se quedó "sordo, ciego y mudo" ante el movimiento feminista que se desarrolló el pasado fin de semana, además de asegurar que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estuvo mal asesorado pues seguramente alguien le dijo que detrás de la marcha y el paro nacional de mujeres había grupos opositores intentando desestabilizar a su gobierno.

"Lo asesoraron muy mal porque iba muy bien, al principio se apoyó pero luego alguien le dijo que detrás de esa marcha estaba qui´´´én sabe quién, no importa, la marcha es una expresión genuina de las mujeres indignadas y que están hartas de la violencia, del acoso, del feminicidio, de las injusticias, por supuesto que es una causa legítima y ahí aconsejaron mal al presidente, el presidente todavía está a tiempo de corregir y está a tiempo de solidarizarse con ellas porque la causa es justa", señaló.

Rojas Díaz Durán dijo que apoya la manifestación de las mujeres en espacios públicos sin condiciones pues asegura que no le importa "si atrás de esa marcha estaba hasta el mismísimo diablo, eso no me importa porque las demandas de las mujeres son legítimas, son causas que tenemos que abrazar todos".

En este sentido, indicó que si él hubiera sido dirigente de Morena, "les hubiera enviado flores a todas las mujeres, rosas a todas. Como Morena yo propondría que todos los años subsecuentes hasta que se termine el sexenio, los declaremos el año de la mujer y toda la política pública del Gobierno federal vaya dirigida exactamente a extirpar la violencia contra la mujer y a lograr mayor igualdad de derechos, eso debió haber hecho Morena pero en vez de eso se agacharon y se equivocaron".

El aspirante a la dirigencia nacional estuvo ayer en Gómez Palacio para señalar que el presidente interino de Movimiento Regeneración Nacional pretende "enredar" a la militancia y evitar que se apliquen tres encuestas externas y evadir el cumplimiento de la sentencia para la renovación de los dirigentes de Morena.

Lo anterior luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenara en el incidente de incumplimiento de sentencia SUP-JDC 1573/2019 al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, la renovación de la presidencia y de la secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional mediante el método de encuesta abierta dentro del plazo de 120 días, previniéndoles para que informaran a la autoridad judicial el calendario del proceso interno.