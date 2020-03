Con Mate 30 Pro, Huawei se impone

El Mate 30 Pro, móvil de Huawei que está disponible en México desde enero, es un modelo premium que ofrece una gran pantalla, buena cámara y batería para más de un día de trabajo, pero ¿qué tanto perjudica su uso no tener los servicios de Google?

Este smartphone tiene características destacadas como un procesador Kirin 990, gracias al cual responde de manera rápida, desde la configuración inicial que incluye clonar la información desde un teléfono anterior, hasta ver una película o jugar.

La batería también es un elemento destacado. Con 4 mil 500 miliamperios (mAh) este móvil puede ser utilizado por casi dos días sin tener que recargarlo. Además, brinda carga rápida, es compatible con carga inalámbrica y tiene carga reversible, es decir, puede brindar energía a otros celulares y dispositivos como audífonos o relojes inteligentes. Seguramente la mayoría no utilizará mucho esta función, pero que se agradece tener disponible. Huawei es una de las marcas que destaca por sus cámaras, y el Mate 30 Pro no es la excepción. Con lentes Leica, el sitio especializado DxOMark, que califica la calidad de imagen de las cámaras en los móviles colocó al Mate 30 Pro como el mejor, aunque recientemente el primer puesto le fue arrebatado por el Xiaomi Mi 10 Pro.

En nuestras pruebas, la combinación de su Cine Camera de 40 megapixeles (MP), cámara SuperSensing de 40 MP y su telefoto de 8 MP, además de su lente ToF 3D, consiguen entregar excelentes fotografías incluso con poca iluminación.

Lo mismo sucede con las selfies. Su lente frontal de 32 MP permite la captura de retratos con gran calidad y efecto bokeh.

El equipo tiene también la función de grabación en cámara lenta a hasta siete mil 680 fps (cuadros por segundo) por lo que logra tomas muy detalladas e interesantes, por ejemplo, del pasar de la lluvia. Además, es posible grabar en resolución 4K y añadir efectos de desenfoque en tiempo real.

El Mate 30 Pro se controla a través de gestos. No cuenta con otro botón físico más que el de encendido, por lo que hay que realizar ciertos movimientos para activar sus funciones. Por ejemplo, para subir o bajar el volumen hay que pulsar dos veces en la orilla de la pantalla, novedad a la que toma tiempo acostumbrarse.

Su diseño es otro punto a su favor. Su pantalla curva Horizon Display, con protección Gorilla Glass 6, no solo ofrece gran resolución de color sino que permite disfrutar de contenido multimedia con una visión más inmersiva.

Para que no moleste tus ojos cuando lo estés utilizando en sitios con poca luz, además del calibrado automático del brillo de la pantalla, cuenta con modo oscuro para una experiencia de lectura más cómoda.

El desbloqueo del Mate 30 Pro puede realizarse con reconocimiento facial que responde de una manera rápida, no así la verificación de huella digital cuyo sensor se ubica debajo de la pantalla, y para el que hay que tener algo de paciencia.

Sin GMS. Con un precio de 22 mil 999 pesos, no queda duda de que el hardware del Mate 30 Pro tiene características premium que valen mucho la pena. Sin embargo hay que considerar la falta de los GMS.

Recordemos que el gobierno de Estados Unidos prohibió a compañías de su país mantener relaciones comerciales directas con algunas compañías asiáticas, por lo que el Mate 30 no cuenta con los GMS.

Vale la pena aclarar que este smartphone sí tiene Android, pero se trata de una versión libre que no es compatible con apps de Google como Maps, YouTube y Gmail. En un inicio esto sí afecta la experiencia de uso pues no se tiene la opción de ir a la tienda de apps y descargar lo que se desee.

La recomendación es usar la función Phone Clone que, además de migrar tu contenido como fotografías y archivos, también facilita la instalación de algunas apps como WhatsApp y Waze, aunque no de todas. En nuestras pruebas, Spotify y Facebook no aceptaron esta opción, lo que hizo necesario recurrir a APK's, tarea que lleva tiempo, pero que no resulta muy complicada, pues la misma Huawei brinda instrucciones para algunas herramientas en la App Gallery, su tienda de aplicaciones. También es muy útil el chat de servicio que en tiempo real puede resolver muchas dudas.

También hay que decir que no en todos los casos es necesario contar con la aplicación. El correo puede configurarse en la herramienta que incluye el celular y para YouTube o Maps basta con poner un marcador y un acceso directo en pantalla desde el navegador.

Pero no todo se resuelve tan fácil. Si tienes dispositivos como Chromecast o una bocina de Google, no es posible vincular el Mate 30 Pro, por lo que puedes olvidarte de transmitir tu música o videos de una manera simple.

Características