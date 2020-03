Giannis Antetokounmpo temió que su lesión fuera grave

El pívot de los Bucks de Milwaukee Giannis Antetokounmpo reconoció que al principio temió que el esguince de rodilla que lo llevó a perderse los dos últimos juegos fuese una lesión más seria.

"Me puse nervioso desde la caída", dijo el miércoles Antetokounmpo. "Pude levantarme y jugar unos minutos en los que me sentí mejor, pero al día siguiente estaba extremadamente adolorido, entonces me puse más nervioso".

El astro griego indicó que participó en el entrenamiento del miércoles pero que no estaba seguro de si podría jugar este jueves ante los Celtics de Boston. Los Bucks intentan poner fin a una racha de tres derrotas, la peor que han tenido en la temporada.

"Me sentí bien, pero al final del día tengo que regresar y ver cómo me siento mañana", dijo Antetokounmpo. "Puede ser que vuelva a casa y se hinche mi rodilla, no lo sé"-

El entrenador Mike Budenzholer dijo que el equipo será cuidadoso.

"Se veía bien", comentó. "Siempre con situaciones como esta uno tiene que esperar a ver cómo responde y cómo llega mañana. Lo tomaremos con calma. Siempre tenemos que ser precavidos, pero fue un buen día para Giannis".

Budenholzer comentó que espera que los bases Eric Bledsoe (rodilla) y George Hill (ingle) jueguen el jueves. Bledsoe se perdió el encuentro anterior de los Bucks y Hill ha estado fuera los últimos cuatro.

Antetokounmpo sufrió una aparatosa caída el viernes, casi al final de la derrota 113-103 ante los Lakers de Los Ángeles. Los Bucks indicaron que fue sometido a una resonancia magnética el sábado y que sufrió un esguince menor en la cápsula articular de la rodilla izquierda.