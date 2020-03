Gerardo Arteaga confía que Santos vencerá a Necaxa

- Con la consigna clara de regresar a la senda del triunfo y mantener al estadio Corona convertido en una fortaleza, los Guerreros del Santos Laguna continúan con su preparación rumbo al duelo del Necaxa, realizando ayer un entrenamiento matutino en las instalaciones de Territorio Santos Modelo.

Los dirigidos por Guillermo Almada reportaron temprano a su cuartel general, para iniciar a trabajar la táctica que utilizarán en contra de unos Rayos que vienen heridos, tras caer en su propia casa ante Monarcas, por lo que buscarán recuperar esos puntos perdidos, refrendándose como un rival peligroso, uno de los muy pocos que han logrado vencer a Santos en su casa, durante los torneos recientes. El equipo Albiverde volverá a trabajar hoy en TSM, pero ahora en horario vespertino y a puerta cerrada, afinando detalles rumbo al encuentro del próximo domingo.

El canterano Gerardo Arteaga compareció ayer ante los representantes de los medios de comunicación y afirmó que dejar ir puntos no es una opción para los Albiverdes a estas alturas del torneo: "este domingo que estamos de local, debemos sacar puntos a como de lugar, es lo que hemos hecho a lo largo del torneo y en el torneo pasado, en nuestra casa siempre nos hacemos pesar, de aquí siempre nos vamos con puntos. Queremos ganar, es lo que quiere la afición, que ganemos aquí, vamos a sacar puntos, vamos a ganar, seguir fuertes aquí en casa, no podemos tener ninguna derrota en nuestra casa", sentenció con firmeza.

Reconoció el jalisciense que los Guerreros han quedado a deber cuando juegan como visitantes, aunque afirmó no tener una explicación para ello: "no se qué sea lo que nos pase de visita, que jugamos de otra manera, es muy importante también ganar de visita, por que al final se siguen sumando puntos. Aquí en nuestra casa somos muy duros, pero de visita queremos también ganar, desgraciadamente no se han dado las cosas como queremos de visita, pero habrá que mejorarlo. En cuanto a lo futbolístico, sí importan las formas, pero hoy hay que sacar puntos de la forma que sea".

Arteaga fue convocado a la selección nacional que disputará el torneo preolímpico, rumbo a Tokio 2020, llamado que motiva al defensa lateral a seguir trabajando fuerte con Santos Laguna para llegar en plena forma a ese compromiso: "estoy motivado, es algo que yo quería, ir al preolímpico, a esperar ese torneo, ahora estoy pensando en el partido del domingo, pero tengo en la cabeza también el preolímpico. Han salido muy buenos canteranos de aquí de Santos y la mayoría que han salido han sido seleccionados, eso habla de la calidad de las fuerzas básicas", dijo.

Las expectativas de Gerardo son altas en el torneo preolímpico, tomando en cuenta que se jugará en territorio nacional y el Tri Sub-23 cuenta con futbolistas probados en Liga MX: "la selección está para ser campeón, más que nada, estamos obligados, estamos aquí en Guadalajara, más que nada traemos un muy buen equipo para ser campeón de este torneo. No está sencillo, sin menospreciar a nadie, pero traemos un muy buen equipo nosotros, muchos jugadores, consolidados en primera y que se están consolidando también", finalizó.