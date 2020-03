Unión Laguna prepara sus juegos amistosos

Ya se han cumplido 15 días desde que los Algodoneros del Unión Laguna abrieron su campo de entrenamiento y a partir de este viernes se continuará con la etapa de los juegos de preparación, con la intención de llegar lo mejor preparados a la fecha inaugural de la temporada 2020 en la Liga Mexicana de Béisbol.

Omar Malavé, mánager del equipo Guinda, quien regresó de McAllen, Texas, donde junto a Dionys César y José Mercedes, asistieron a realizar trámites migratorios que les permita seguir trabajando en nuestro país sin ningún problema, dio cuenta de lo que su equipo lleva desarrollado hasta el momento: "el plan de trabajo ha ido progresando cada día, hemos tocado todos lo puntos defensivos y en la parte ofensiva, ya estamos en el segundo período, que es bateo y corrido, poner la bola en juego, tocar la bola, progresivamente ha ido muy bien, estoy contento de la forma en que el equipo ha trabajado", afirmó.

El timonel venezolano, junto a su cuerpo técnico, deberán tomar decisiones importantes para definir el róster de peloteros que abrirá la temporada: "más o menos ya tenemos idea, hay decisiones difíciles que vamos a tener que tomar, sobre todo lanzadores, porque he visto mucho talento, si pudiera dejar a los veintitantos jugadores que tenemos, los dejaba, pero desafortunadamente creo que vamos a ir con 16 lanzadores, más un grupo que se queda aquí fuera del róster, pero el grupo me gusta bastante". Es una competencia sana, ellos lo saben, eso es lo que les he exigido desde el primer día, que vengan a trabajar, que vengan a ganarse un puesto y ellos han respondido muy bien, profesionalmente hablando".

26 DÍAS restan para que se cante el "Playball" de la temporada 2020 en la Liga Mexicana.

Sobre los primeros duelos de pretemporada frente a los actuales campeones de la LMB, los Acereros de Monclova, a desarrollarse durante los próximos viernes y sábado en el estadio de la Revolución, Malavé comentó: "yo los voy a dejar jugar, ya estamos preparados, listos para hacer un buen juego, no quiero que nadie se lastime, mi equipo está listo para ya comenzar esa batalla, que será durante lo largo de toda la temporada".

Procedente de los Tigres de Quintana Roo, llegó al Unión Lagun a para esta temporada Santiago Gutiérrez, pitcher zurdo experimentado, que viene a aportar su talento a la causa Guinda. Desde 2008 juega en la pelota de verano, iniciando con Leones de Yucatán, posteriormente pasó a Saraperos de Saltillo. "ya son varios años que tengo en la liga y gracias a Dios me he mantenido sano, hay muchos jóvenes y hay que ver la forma de ayudarles para que aporten al equipo, ya me tocó ese detalle la temporada pasada con Los Mochis, e hicimos buen papel", declaró el nativo de Sahuayo, Michoacán, tierra que ha dado buenos lanzadores al profesionalismo.

El experimentado pitcher mexicano, quien busca ser parte importante del bullpen lagunero, agregó que la entrega es su principal cualidad: "vengo a dar lo mejor de mí, como se ha visto en cada campaña, siempre me entrego al cien por ciento por la casaca que estoy portando, y ahora, con la de Unión Laguna, voy a dar mi mejor esfuerzo y a tratar de ganar los más juegos posibles", adelantó.

Los Algodoneros continuarán con su pretemporada programando hoy una práctica en el estadio de la Revolución a partir de las 9:00 horas, para en horario vespertino realizar una sesión de gimnasio, siguiendo con el acondicionamiento físico.