Se cumplió uno de mis sueños: Wendy Toledo

Para la portera titular de Santos Laguna, Wendy Toledo, lo vivido en el Torneo Premundial disputado días atrás con la Selección Mexicana Femenil Sub-20, en República Dominicana, representa una experiencia inolvidable.

La nacida en Monclova e hija de Daniel Toledo, ampáyer de la Liga Mexicana de Beisbol, fue clave para que el conjunto azteca consiguiera el pase a la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA que se jugará en Costa Rica y Panamá, lo que se reflejó al recibir el Guante de Oro como la mejor guardameta del torneo. De regreso en casa y aún emocionada, Wendy comentó: "fue una competencia muy reñida y fuerte, a la que van los mejores países de la zona. Estoy muy contenta por haber sido parte importante de las 20 guerreras que representaron a México, me siento muy feliz por la experiencia".

19 AÑOS de edad, tiene la guardameta Wendy Toledo, titular con las Guerreras del Santos.

"Fue una emoción muy grande estar ahí, cantar el Himno Nacional, ser parte del once inicial. Fue una responsabilidad muy grande que Mónica Vergara (directora técnica) me haya tomado en cuenta. Estoy muy feliz porque se cumplió uno de mis sueños", agregó la guardameta. La selección mexicana logró el boleto al mundial, no sin antes sufrir al tener que llegar hasta la definición por penales en la semifinal ante Haití, donde Wendy se convirtió en la heroína al detener un penal decisivo:" estaba tranquila porque sé que uno de mis puntos fuertes es atajar penales. El que mis compañeras y el cuerpo técnico se hayan acercado para motivarme levantó completamente mi estado de ánimo", relató.

Cuestionada por sus sentimientos al detener el disparo que otorgó a México el boleto al mundial, la santista confesó: "estaba muy contenta, hubo un momento en el que no pasó nada por mi cabeza, porque estaba muy concentrada en atajar. Teníamos claro el objetivo que era clasificar al mundial… cuando Haití falló el penal, no me había dado cuenta de que ya se había terminado el partido, hasta que vi que todas mis compañeras corrieron fue cuando supe que habíamos ganado, entonces fui y las abracé, uno de los mejores momentos de mi vida", rememoró emocionada.

Para Toledo, ahora viene el campeonato mundial, experiencia que pretende disfrutar, con la mentalidad siempre de ganar, defendiendo la camiseta de su país: "es una responsabilidad muy grande, porque ahora nos falta mucho camino por recorrer. También sé que todavía tengo que trabajar mucho en Santos Laguna, pensando en seguir siendo contemplada para selección. Estoy muy contenta porque cumplí un sueño, era algo que visualizaba, el verlo cumplido al ser reconocida con esta distinción es algo muy grande, pero sé que todavía tengo que trabajar y seguir mejorando", culminó.