Liga MX toma medidas ante COVID-19

Ayer, la Liga MX junto con el Ascenso MX y la Liga MX Femenil, emitieron una serie de recomendaciones hacia los clubes y aficionados para la prevención del coronavirus.

Estas medidas comenzarán a implementarse a partir de hoy cuando abran actividad en la liga de plata Alebrijes contra Atlante.

"Este protocolo de acción indica la suspensión del saludo de mano entre los jugadores, cuerpo arbitral y niños embajadores durante la ceremonia de inicio de todos los partidos", señaló la liga en un comunicado de prensa.

De igual forma, recomendó el lavado frecuente de manos y que todos los clubes en sus respectivas instalaciones usen desinfectantes, así como en uso de gel antibacterial.

Además, encomendó que en caso de que exista un cuadro gripal, acudir al médico y estar atentos a los protocolos de salubridad.

Así que los partidos de mañana: Morelia vs Querétaro y Tijuana vs Pachuca.

Los del sábado: Atlético de San Luis vs Puebla, Tigres vs FC Juárez, León vs Pumas, Guadalajara vs Monterrey y del domingo Toluca vs Atlas, Santos vs Necaxa y América vs Cruz Azul, los árbitros y los clubes han recibido la orden de comenzar el juego sin los actos de inicio.

Por el momento en la Liga MX no se piensa en realizar juegos a puerta cerrada, ni posponerlos. Estas medidas serán hasta que la Secretaría de Salud de alguna recomendación al respecto.

Hasta el momento en México hay doce personas confirmadas, que están contagiadas del COVID-19. Algunos de los estados afectados son Chiapas, Coahuila, Ciudad de México, Sinaloa y el Estado de México.