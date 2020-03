Realizarán jornadas laborales en Torreón

Este viernes 13 de marzo se llevará una Jornada Laboral con más de 800 vacantes de 45 empresas a un centro comercial del oriente de Torreón.

La cita es en Soriana Hiper Oriente, en carretera Torreón-Matamoros número 5000, colonia La Merced, en un horario de 10:00 a 13:00 horas, así lo informó Raúl Garza del Valle, coordinador en la región Lagunera del Servicio Nacional de Empleo (SNE).

Entre los puestos destacados mencionó coordinación de construcción, 'customer services', especialista en seguridad, líder de mantenimiento, ingeniero en manufactura y supervisor de almacén, con un salario promedio entre los 4 mil y los 25 mil pesos.

Las jornadas laborales consisten en acercar las ofertas a los buscadores, tanto en lo que corresponde a profesionistas como a técnicos y operarios. Durante el 2019 se hicieron alrededor de 63 jornadas laborales, la meta es concluir este año con 70 o 75. El propósito de estas actividades es atender al buscador de empleo directamente en las comunidades ejidales o las colonias de los cinco municipios de la Comarca Lagunera de Coahuila.

De acuerdo al SNE en la región Laguna, del total de las vacantes que se ofertan en este tipo de jornadas, cerca del 50 por ciento "sale con trabajo".

Ayer también se realizó una Jornada Laboral en el centro comercial Soriana Fundadores, en Saltillo 400 y bulevar Revolución, residencial Campestre La Rosita.

El Servicio Nacional de Empleo presenta algunos consejos para lidiar con la entrevista de trabajo, que suele ser el paso que compromete los nervios de los buscadores, pero que también es, durante el proceso de selección, la parte más importante, pues en ella el área de recursos humanos de la empresa, o directamente el empleador, obtienen información muy importante sobre quien busca incorporarse a la empresa.

Se sugiere poner atención, saludar de forma convencional al entrevistador, mirar a los ojos, no extienda la mano antes que él, tomar asiento hasta que se lo indique; recuerde que él lleva la batuta, no le tutee, no muestre dudas sobre su trayectoria y ponga atención a lo que se le pregunte.