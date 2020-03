La Liga MX prepara medidas de prevención por el Covid-19

A partir de la próxima jornada los clubes de la Liga MX ya no realizarán el saludo protocolario, tampoco habrá niños embajadores, para evitar ningún tipo de contacto antes del juego que no sea necesario. Todo esto como cuestiones de prevención por el coronavirus.

Así que los partidos del viernes: Morelia vs Querétaro y Tijuana vs Pachuca.

Los del sábado: Atlético de San Luis vs Puebla, Tigres vs FC Juárez, León vs Pumas, Guadalajara vs Monterrey y del domingo Toluca vs Atlas, Santos vs Necaxa y América vs Cruz Azul, los árbitros y los clubes han recibido la orden de comenzar el juego sin los actos de inicio. Por el momento en la Liga MX no se piensa en realizar juegos a puerta cerrada, ni posponerlos. Estas medidas serán hasta que la Secretaría de Salud de alguna recomendación al respecto.

Hasta el momento en México hay doce personas confirmadas, que están contagiadas del COVID-19. Algunos de los estados afectados son Chiapas, Coahuila, Ciudad de México, Sinaloa y el Estado de México.