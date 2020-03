Míchel muestra su apoyo a Marco García

Empático se mostró el director técnico de Pumas de la UNAM, el español Míchel González, respecto a la situación que viven su jugador Marco García y una maestra, que por ahora permanece en el anonimato.

Lo anterior, por acoso del jugador hacia la profesora, situación que el timonel auriazul espera se aclare y solucione lo más pronto posible para bien de las dos partes, pues no solo veló por el interés de su dirigido.

“El club ha mostrado una alta sensibilidad al estar preocupado por esta situación, no sólo es situación que afecta al club o a Marco García, también a la maestra, y queremos que salga la verdad, no hacer debate sino saber la verdad”, indicó.

En conferencia de prensa en las instalaciones de Cantera, Míchel González subrayó que tiene una relación con García como si fuera su hijo y recalcó la importancia de conocer la verdad en el caso. “El lunes hablé con él y ayer también. Hablo con él como si fuera mi hijo porque tiene la edad. Me pongo en el lugar de los padres y también pienso en la maestra”.

Abundó que será importante que la maestra, quien acusa al jugador de ser fotografiada sin su consentimiento de sus partes íntimas, deberá salir del anonimato.

“Como ha salido en los medios, tal vez tenga que salir del anonimato, tal vez de manera forzada. unos pueden pensar que es una tontería de joven o un acoso de género. Queremos saber la verdad porque eso resuelve todo. Lo mejor es que se sepa la verdad. Para Marco no es sencillo”.

“En redes sociales muchos mienten, desprestigian y no dicen la verdad. Creo que los dos seres humanos están sufriendo mucho. En el caso de la maestra no puedo hablar con ella, pero tiene mi apoyo porque seguro se siente mal”, detalló.

Insistió: “A mi jugador le apoyo porque es situación personal, pero también a la maestra no sé si en su momento no denunció el hecho o no la dejaron denunciar, me gustaría escucharla pero no en los medios, no quiero que nadie pase un mal momento como lo están pasando Marco García y la maestra, es un tema de hace tiempo pero no es un tema que se pueda dejar pasar”.

Míchel González se dijo responsable de lo que sucede en el plantel felino a nivel social y personal y entiende que algunos jugadores se sientan afectados por lo que le pasa a Marco García pues es amigo de algunos.

En lo deportivo, al menos en los entrenamientos el DT español ve metidos a sus futbolistas con la intención de dar el máximo con miras a su compromiso del sábado contra León.