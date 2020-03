Luis Fernando Tena afirma que Chivas prestará sus futbolistas para el Preolímpico

El preolímpico a disputarse en Guadalajara, terminará por complicarle la existencia al Rebaño. Tras darse a conocer la lista de convocados, Chivas aportará seis elementos al combinado nacional que busque su boleto a Tokio 2020.

Durante el preolímpico Club Guadalajara disputará un partido de Liga MX ante Querétaro en el Estadio de La Corregidora. A pesar de no tener el reglamento de su lado, los rojiblancos buscarán el cambio de fecha para el partido, sin embargo, de recibir negativa, afrontarán el compromiso con los jugadores que pueda disponer.

"Los jugadores ya están prestados, los seis. No vamos a decir, 'oye mi mamá dijo que no' o 'vente pa' acá', o ustedes tres ya no van. Ellos ya están. Si no cambian la fecha, tendremos que jugar sin esos síes jugadores; ellos están muy contentos", afirmó Luis Fernando Tena, el estratega rojiblanco.

Tena es consciente de la alegría que tienen sus pupilos al asistir al preolímpico y tener vivas las esperanzas de ganarse un lugar en Tokio 2020. "Ellos quieren ir, están felices de ir. Les pregunté desde antes y me dijeron que sí, están muy ilusionados y quieren ir ganándose un lugar para los Juegos Olímpicos en caso da calificar. Que vayan los seis y ya veremos qué pasa", afirmó el técnico.