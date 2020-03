Billie Eilish se quita la blusa en pleno concierto como protesta

Como parte de una protesta, la cantante estadounidense Billie Eilish se quitó la blusa en pleno concierto en Miami, EUA.

Durante su presentación en la Arena de American Airlines, la joven de 18 años se despojó de las ropas de su torso hasta quedar únicamente en brasier, como parte de su protesta contra las criticas que ha recibido hacia su cuerpo.

Además mientras se quitaba la blusa, Eilish dedicó un severo mensaje para todos aquellos que suelen criticarla por su cuerpo y su manera de vestir.

"Si visto prendas cómodas, no soy mujer. Si quito algunas capas, soy una prostituta. Aunque no hayan visto mi cuerpo, ustedes me juzgan ¿Por qué? Asumimos cosas sobre las personas por su tamaño. Decidimos quiénes son, nosotros decidimos lo que ellos valen. Si visto más prendas, si visto menos ¿Quién decide qué es lo que me hace? ¿Qué significa eso? ¿Este es un valor basado únicamente en sus percepciones? ¿O tu opinión sobre mí no es mi responsabilidad?", comentó la también compositora.