¿Por qué el pastor Alemán es el perro policía por excelencia?

El pastor Alemán ha sido denominado como el perro policía desde mucho tiempo atrás, y aunque mucho de ello esté relacionado con las series y películas que lo pintan de esta manera, lo cierto es que posee características que lo vuelven el guardián por excelencia, incluso aunque hayan intentado implementar el adiestramiento de otras razas para esta tarea, es él quien siempre regresa.

Las razones por las que el pastor Alemán sobresale son muy variadas, por un lado se debe a que son perros muy obedientes y fáciles de entrenar, esto significa que el proceso de adiestramiento es mucho más agradable que con otras razas. Su inteligencia le permite aprender rápido y comprender órdenes.

También se trata de un perro muy activo con alma de perro guardián por naturaleza, incluso su apariencia puede dar la sensación de ser amenazante o imponente, sin embargo, esto no significa que sean agresivos sin razón aparente. Estos ejemplares tienen un excelente temperamento, son muy valientes y no son tímidos, aunque esto no significa que vaya mordiendo a la gente ni que sea juguetón con desconocidos como otras razas.

Esta característica es una de las que más sobresalen en su temperamento, son perro muy fieles e inteligentes. Sí, se trata de un perro juguetón, sin embargo, ten por seguro que no lo es con los desconocidos. Esto no quiere decir que sea agresivo, sino que su fidelidad y lealtad no le permite darle ese trato a alguien que no sea parte de su familia, a diferencia de otros perros juguetones que disfrutan socializar, por ejemplo, los husky.

Las características que los hacen sobresalir son los siguientes:

*Capacidad de ayudar en situaciones complejas, como tiroteos.

*Gran habilidad para encontrar personas u objetos.

*Sentidos muy sensibles.

*Muy ágil.

*Puede detectar anomalías a distancia (por ejemplo, en eventos públicos)

Por último, debes saber que esta es una de las razas más sanas y fuertes que existen, siempre y cuando se cumplan las mínimas normas necesarias, como satisfacer su alta necesidad por ejercitarse. Lo que lo vuelve un excelente compañero para actuar en situaciones de peligro o actividades cotidianas fuertes.