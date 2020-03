Cae la recaudación en Broadway

La propagación del coronavirus en Nueva York está afectando a Broadway, la meca del teatro, donde al menos 15 producciones registraron la semana pasada un descenso notable en la recaudación de sus taquillas en comparación con los siete días previos, según cifras del Broadway League, que registra la actividad del sector.

The Lion King, el popular y longevo musical de Disney, fue el que mayor declive registró, con una caída en ventas semanales de 228.000 dólares, con lo que la recaudación bajó hasta los 1, 19 millones de dólares.

Desde que abriera sus puertas en 1997, sobrepasa los 2 millones de dólares por semana con frecuencia y en temporada vacacional llega hasta los 3 millones de dólares.

Otro show de Disney, Frozen, registró 126.000 dólares menos la semana pasada hasta los 799.000 dólares, mientras que las ganancias de Aladín cayeron 89.000 dólares hasta 1 millón.

Para enfrentarse a un descenso del público, que evita concentraciones con motivo del coronavirus, el productor Scott Rudin anunció que reducirá los precios de las entradas de sus obras hasta los 50 dólares por boleto, aproximadamente una tercera parte de lo que se suele pagar por los billetes más baratos en las producciones más destacadas. Entre las obras que produce se encuentra West Side Story, To Kill a Mockingbird, The Lehman Trilogy, Who’s Afraid of Virginia Woolf y The Book of Mormon, de las que normalmente se venden todas las entradas.

Broadway encara además una de las temporadas más activas del año frente a los Oscar del teatro, los premios Tony, que se celebran en junio, y que supone que más de 15 producciones tengan previsto su estreno antes del 23 de abril, la fecha límite para ser consideradas en los galardones de 2020.