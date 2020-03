Para Hugo Isaac Rodríguez, Santos aún 'tiene mucho que dar'

Con un entrenamiento matutino en su cuartel general, los Guerreros del Santos Laguna continuaron ayer con su preparación rumbo al partido del próximo domingo ante los Rayos del Necaxa, en el que los Albiverdes buscarán regresar al camino del triunfo y a la zona de liguilla.

El equipo realizó una práctica intensa bajo un cielo nublado y una temperatura fresca, bajo la atenta mirada del entrenador uruguayo Guillermo Almada, quien vigiló a cada uno de sus futbolistas, incluyendo al ecuatoriano Ayrton Preciado, que trabajó al parejo durante el entrenamiento.

Para hoy, el plantel lagunero tiene programada otra práctica matutina en Territorio Santos Modelo, en la que se comenzará a ajustar la táctica que utilizarán ante los Rayos el próximo domingo, buscando Almada mantenerse invicto al jugar en el estadio Corona.

Previo a la práctica de ayer, el defensa central Hugo Isaac Rodríguez habló con los representantes de los medios de comunicación, en torno a la actualidad santista y aceptó que aunque el equipo en sí ha evitado hacer un análisis colectivo, bajo su óptica personal, los Guerreros tienen aún mucho para dar.

"La verdad es que no lo hemos platicado, pero yo en lo personal creo que podemos dar un poco más, creo que nos ha hecho falta saber jugar un poco más de visita, sacar puntos fuera de casa, creo que ha sido lo que nos ha hecho falta y creo que por ello no estamos en posición de liguilla", afirmó.

448 MINUTOS ha disputado el jugador tapatío en el presente torneo con los Guerreros.

Sabe Rodríguez que Santos ha establecido una fortaleza en casa, pero también es consciente de que les hace falta mejorar como visitantes, para luego no tener motivos para lamentarse.

"Aquí en casa nos hemos hecho muy fuertes desde el torneo pasado, creo que tenemos que seguir de esa manera para pensar en liguilla y los puntos que no podamos conseguir de visita, recuperarlos aquí en casa. Todos los equipos se hacen fuertes en casa, así que ir a buscar ganar en cualquier lugar no es cosa sencilla, lo hicimos el torneo pasado, pero tampoco es lo normal o lo que siempre sucede. Vamos a ir a pelear, a intentar conseguir los puntos, pero creo que nos ha hecho falta eso, saber jugar los partidos de visita, pero nada más esperemos seguir fuertes aquí en casa y que no nos pese al final del torneo", dijo.

Priorizó el zaguero de 29 años de edad, las formas en que los Guerreros puedan aspirar a las victorias, considerando que es importante el brindar un buen espectáculo y por consecuencia, obtener victorias.

"Hay que ganar, pero no como sea, no pateando los balones y esperando que como milagro caigan. Estamos entrenando, estamos haciendo las cosas bien, tenemos que seguir haciendo lo que nos estaba haciendo fuertes, el presionar alto, el intentar jugar por fuera y así poder sacar los partidos, no como sea", afirmó.

Cuestionado sobre la probable dependencia que pueda tener Santos Laguna de lo que haga en ofensiva Brian Lozano, el zaguero comentó que su compañero uruguayo puede ser determinante en cualquier momento del partido e inclinar la balanza en favor de los Guerreros, confiando en que el equipo comenzará a carburar frente a la portería contraria.

"Yo no considero que sea bajo su rendimiento, creo que está haciendo un buen torneo. Ha hecho asistencias, cuando tiene en el mano a mano creo que ha ganado la mayoría, ha hecho un buen torneo, no considero que esté a la baja, la verdad. El torneo pasado hicimos muchísimos goles, es la diferencia, pero estamos confiados en que los compañeros se van a enrachar, van a volver a caer los goles y no va a haber problema para regresar a los mejores puestos en la tabla".

Respecto a la ausencia de Matheus Dória y la manera en que Hugo Isaac ha tenido que acoplarse a marchas forzadas a jugar con el ecuatoriano Félix Torres, el jalisciense expresó: "Félix es un gran central, hemos jugado muchas veces juntos, en copa prácticamente todo el torneo me tocó jugar con él, me siento cómodo con él también. No es pretexto la ausencia de Matheus, considero que somos un plantel lo suficientemente vasto para afrontar cualquier complicación, cualquier baja de cualquier jugador, creo que el equipo está preparado para eso y cualquier compañero que esté disponible lo va a hacer bien", culminó.