José Luis Perales le dice adiós a las giras

El cantante español José Luis Perales revela que nunca fue su intensión ser cantante y subirse a un escenario, pero la vida lo llevó por ese camino y después de casi cinco décadas, por fin cumplirá su deseo de decirle adiós a las giras. "Bueno, cuando yo empecé a cantar, yo no quería cantar, desde ahí empezamos con ese dilema, yo quería dedicarme a componer, a estar escribiendo para otros artistas... siempre lo llevé con mucha tensión, siempre siento el nervio como si fuera el primer día, no tanto porque sé la respuesta de la gente, que es más o menos en todos los sitios y es tan estupenda, pero no tanto para confiar demasiado en yo mismo y cada vez me pongo muy nervioso cuando salgo", dijo el cantante a los medios de comunicación.

Recordó que cuando iniciaba a hacer conciertos en su carrera artística, se asomaba desde el camerino y veía a las personas que llegaban, esperando que fueran pocos los asistentes. "Siempre me ha gustado más escribir y en el momento que decidí irme, fue el primer día que hice un concierto y dije: 'que nervios he pasado, que mal me lo pasé'", expresó.

El cantautor considerado como el más versionado del mundo, afirmó que desde el primer disco que lanzó al mercado como cantante, deseaba que todo fuera un fracaso, para así continuar como compositor. "Cuando decidí grabar un primer disco, estaba rezando porque no pasara nada y lo curioso fue que mi disco de 1973 Mis canciones, se hizo el número uno en España rápidamente", comentó. El autor de éxitos como ¿Y cómo es él?, Un velero llamado Libertad, Me llamas, Qué pasará mañana, entre muchos más, recordó que su faceta de cantante inició cuando escribió una canción para Jeanette y la mandó grabada con su voz en un cassette. Un productor español muy importante la escuchó y lo convenció para que él cantara sus propias canciones.

"Y ahí empieza el dilema, la presión de este hombre que quiere que yo grabe, yo le dije: 'mira yo no me imagino en un escenario, yo soy muy tímido para eso'". Ahora el español, después de aproximadamente 29 producciones discográficas, le dice adiós a toda una vida sobre los escenarios y se despedirá en grande el próximo 19 de marzo en el Auditorio Nacional.

"No sé qué vaya a pasar, no sé si me acostumbraré, creo que sí, creo que tengo tantas actividades que siempre me falta tiempo, en la casa tengo un taller de cerámica porque aprendí cerámica y ahora estoy con la porcelana, me paso horas ahí investigando, tengo mis hornos y ahí puedo pasar horas, días y no me acuerdo de salir casi a la calle", dijo.