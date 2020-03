Coronavirus le baja el volumen a la música

Aunque para muchas personas la música es la cura para todo, con el coronavirus está pasando todo lo contrario: la expansión de la enfermedad, que ya ha dejado más de 109.000 infectados y casi 4.000 muertos en más de 100 países, está llevando a que los artistas bajen sus micrófonos y guitarras.

Quienes se alistaban para viajar en abril a Indio, California, a ver la anhelada reunión de Rage Against the Machine, así como a Travis Scott, Frank Ocean, Lana del Rey, Calvin Harris y los demás artistas de la edición 2020 de Coachella tendrán que esperar hasta el 9, 10 y 11 de octubre, y el 16, 17 y 18 de ese mismo mes.

"Bajo la dirección de las autoridades sanitarias locales debemos confirmar con tristeza el aplazamiento de Coachella y Stagecoach por la preocupación causada por el Covid-19", indicó ayer la organización en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Lo que debía ser la presentación en Estados Unidos del nuevo disco de Pearl Jam, Gigaton, que sale a final de mes, quedó pospuesta ayer por el coronavirus, por lo que Toronto (Canadá), que se preparaba para verlos el 19 de marzo, así como otra docena de ciudades, tendrán que esperar al menos hasta septiembre, para cuando sigue en pie el concierto del día 19 en Nueva Jersey.

"No tenemos razones para creer que esto (la crisis por el coronavirus) estará bajo control en las próximas semanas", dijeron los veteranos rockeros de Seattle, al criticar la gestión del virus por parte del Gobierno de EUA y afirmar que la "prioridad" fundamental es "la seguridad y bienestar" de sus seguidores.

Otro que se unión a la lista de cancelaciones por las preocupaciones de salud pública y restricciones para actuar debido al creciente brote del coronavirus fue Carlos Santana. El guitarrista mexicano anunció ayer que no realizará las fechas europeas de su gira mundial Miraculous 2020. Quienes hayan adquirido boletos para esas presentaciones podrán recibir reembolsos a través de los puntos de venta. La gira iba a comenzar el 17 de marzo en Polonia.

Quien también canceló su participación en el concierto que se realizaría en Melbourne este viernes, en beneficio de los afectados por los incendios forestales en Australia fue la cantante estadounidense Miley Cyrus.

Debido al temor del contagio del coronavirus (Covid-19), la artista pop anunció en sus redes sociales que no podrá viajar, pero seguirá apoyando la causa a través de donativos.

"Australia: debido a las recomendaciones de las autoridades gubernamentales locales, estatales, federales e internacionales, incluido en Centro para el Control de Enfermedades, para reducir los riesgos potenciales para la salud en respuesta a la actual crisis mundial de salud, ya no viajamos para el espectáculo", escribió la cantante.

En su mensaje, dijo a sus fans que se siente muy triste, pero aseguró que volverá pronto a Australia, "tengo que hacer lo correcto para proteger la salud y seguridad de mi banda y mi equipo".

Los concursos de la televisión estadounidense Wheel of Fortune (Ruleta de la Fortuna) y Jeopardy! se grabarán a partir de ahora sin público presente en los estudios, como medida para proteger al equipo y los presentadores de posibles contagios por el coronavirus.

La edad de los presentadores de ambos programas, veteranos de la pequeña pantalla, ha sido un motivo decisivo para suprimir la presencia de audiencia en el plató, especialmente en el caso del conductor de Jeopardy!, Alex Trebek, en tratamiento de cáncer de páncreas a sus 79 años, informaron ayer medios de comunicación.

Los presentadores de Wheel of Fortune, Pat Sajak y Vanna White tienen 73 y 63 años respectivamente.

Pero las producciones de series y estrenos de películas no han quedado exentos. La factoría Marvel interrumpió el rodaje de su nueva serie The Falcon & The Winter Soldier ante la alarma por el coronavirus, ya que el equipo filmaba en Europa, en la República Checa, y tendrá que regresar a Estados Unidos.

La serie, cuyo estreno está previsto para este verano como la primera producción de Marvel exclusiva para la plataforma Disney+, se rueda principalmente en Atlanta, pero en este momento se encontraba grabando varias escenas en el país europeo, donde se han confirmado 40 casos positivos de COVID-19.

Curiosamente, The Falcon & The Winter Soldier ya interrumpió su filmación en enero por los terremotos que azotaron a Puerto Rico, donde la producción tenía previsto instalarse durante varias semanas en la isla. El rodaje continuó en otras localizaciones aunque esta última noticia hace peligrar aún más la fecha de estreno prevista.

Mientras que Hollywood continúa ajustando su agenda de estrenos debido al coronavirus. Ayer, Sony Pictures anunció que postergará el debut de Peter Rabbit 2 hasta agosto. Iba a llegar a los cines del Reino Unido y otros países de Europa el 27 de marzo, y a Estados Unidos el 3 de abril. Pero Sony dijo que la secuela de Peter Rabbit se estrenará el 7 de agosto.

Quien sí desafió el coronavirus fue Mulan, la nueva versión de la cinta sobre la guerrera de Disney, se estrenó ayer en el Paseo de la Fama de Hollywood, con un evento que contó con gran asistencia a pesar de que días antes la industria cinematográfica especulase con su cancelación por la crisis del coronavirus.

La semana pasada el gigante Disney tuvo que cancelar la presentación de Mulan en China, uno de los mercados más importantes para esta versión con actores de carne y hueso del clásico de animación que, a pesar de ser una de las grandes apuestas cinematográficas de la primavera, no ha podido esquivar el temor a los contagios del Covid-19.