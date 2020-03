Reconocen políticos a mujeres por manifestaciones contra feminicidios

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, hizo un reconocimiento a las mujeres que participaron en el movimiento feminista del pasado domingo y lunes, así como también al 5 por ciento de trabajadoras de la Secretaría de Salud y de Seguridad Pública del Estado que sí se presentó a laborar durante el paro nacional #UnDíaSinNosotras.

El mandatario estatal indicó que en la entidad se desarrollaron manifestaciones totalmente tranquilas y pacíficas, sin generar un problema a terceros. "No podemos dejar de oír sus inquietudes, sus preocupaciones, porque si esto se queda solo en una manifestación sin que esto les garantice a las mujeres que realmente se está trabajando para hacer valer sus derechos, pues lamentablemente lo que vendría sería el desencanto. No tenemos duda que las mujeres son capaces de hacer todo lo que se propongan", agregó.

Aispuro Torres señaló que el año pasado se registraron 12 feminicidios en Durango, de los cuales 10 ya se encuentran judicializados, mientras que en lo que va del año suman dos asesinatos de mujeres, casos en donde los presuntos responsables ya se encuentran enfrentando un proceso legal.

El gobernador comentó que le dio instrucciones a la fiscal general del estado, Ruth Medina Alemán, para que integre un grupo de Agentes de Ministerios Públicos y de Investigación que sean mujeres, con el fin de atender los delitos de violencia contra la mujer. También indicó que dos funcionarios del estado han sido separados de su cargo por situaciones relacionadas con dicho tema.

Por su parte, la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez consideró que en el plano nacional hubo una convocatoria importante de mujeres que participaron en el paro #UnDíaSinNosotras pero que a nivel local, "las mujeres de provincia no nos hemos dado cuenta de la gran importancia y de lo que conllevaba este movimiento y me refiero en alguna parte de la sociedad que pensaron que era un día para no trabajar y no un día para quedarte en tu casa".

Dijo que este ejercicio era para valorar que se necesita la funcionalidad de todas las mujeres en los distintos ámbitos e informó que el pasado lunes, el 72 por ciento de un total de una plantilla de 700 trabajadoras de la presidencia municipal, no se presentó a laborar, mientras que en el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) se registró el 50 por ciento de ausentismo y en el Sistema DIF municipal un 42 por ciento.

Vitela Rodríguez lamentó los casos de abuso sexual contra niñas que se han presentado por parte de maestros, así como que haya mujeres que han sido violentadas para conservar su empleo. "Lamento que haya mujeres asesinadas por haber denunciado y no haber escuchado ningún eco en las autoridades, creo que es un gran movimiento y que la historia ya dejó una huella del movimiento más grande de mujeres del siglo, es importante porque esto representa lo que puede ser, ¿qué esperamos nosotros?, políticas públicas que beneficien y garanticen el bienestar de las niñas, los niños, las mujeres y los hombres de nuestro país, pero particularmente hoy, el tema de las mujeres", concluyó.