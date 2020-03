Honestidad lleva lejos a lagunero

Su honestidad profesional le ha permitido abrirse camino en el Séptimo Arte, tan es así que ha llegado al Festival Internacional de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Gracias a la película de nombre Un sentimiento honesto en el calabozo del olvido, el actor lagunero Óscar Ganem forma parte de las actividades de dicho festival. Él es uno de los protagonistas y justo hoy, el filme, se proyectará en Cinépolis Diana de la Ciudad de México, luego de haberse presentado con gran éxito en el arranque del festival.

"El festival comenzó el pasado 5 de marzo. Ese día se proyectó la cinta y recibió muy buenos comentarios. Pese a que dura cuatro horas, nadie se salió de la sala. Este miércoles volverá a ponerse, pero ahora en Cinépolis Diana", contó Ganem en entrevista con El Siglo de Torreón.

El artista contó que fue en marzo de 2017 cuando este proyecto nació y justo dos años después se estrena. De igual manera relató cómo fue que llegó al Festival Internacional de Cine de la UNAM.

"Tenemos un reparto impresionante con 11 icónicos actores y actrices del país y queríamos estrenar en un lugar o festival igual representativo como Cineteca Nacional por decir alguno, se decidió el FICUNAM para posteriormente conseguir distribución", dijo.

Según contó Óscar, Un sentimiento honesto en el calabozo del olvido aborda acontecimientos inverosímiles que giran entorno a la mafia del banano en un país sudamericano, una sociedad de venganza a las masacres de las bananeras.

"En el transcurso de la película, se profundiza en las investigaciones a las irregularidades en las plantaciones de plátano. Se revelan aspectos importantes como la existencia de un grupo paramilitar que resguarda una zona que supuestamente debería ser usada para agricultura, pero que en realidad esconde un laboratorio de experimentación biológica", sostuvo.

Óscar Ganem externó que su personaje se llama "Romain". Es un infiltrado que forma parte de esta sociedad terrorista. El lagunero confesó que hay planes de realizar una precuela de nombre Romain's life y que se enfocaría en su caracterización.

"El personaje tiene demasiado contraste en sí mismo, en momentos se expresa muy intelectualmente pese a no contar con estudios de gran nivel por sus ocupaciones actuales. El misticismo que tiene es algo con lo que yo logré conectar con él".

Bastante entusiasmado, el nacido en Torreón un 29 de diciembre informó que la actuación le apasiona, y es por eso que optó por dedicar su vida profesional a tal labor.

"Me gusta demasiado, sobretodo el cine. El poder contar cualquier situación artísticamente, ser creativo y expresar con propia perspectiva las historias de diversos personajes, me permite crecer día a día y aprender".

Un sentimiento honesto en el calabozo del olvido es un largometraje dirigido por Luis Bárcenas. Además de Ganem figuran Blanca Guerra, Manuel Ojeda, Luis Felipe Tovar, Angélica Aragón y Lorena Velázquez. Tras su paso por el festival podría tener corrida comercial en cines o bien llegaría a plataformas como Netflix o Amazon Prime.

