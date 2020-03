Es enviado al Cereso

ACTIVISTA

La tarde de ayer, el activista Javier "NN" dejó el área de indiciados y fue trasladado al área común del Cereso de Torreón, luego de que el juez le dictara auto de formal prisión al existir evidencias que lo señalan como probable responsable del delito de robo con violencia e intimidación a personas.

Al rededor de las 15:30 horas del martes, el representante legal de Javier fue notificado sobre la resolución del juez, quien tomando en cuenta las evidencias, dictó el auto de formal prisión al imputado.

Tras este dictamen, la defensa cuenta con 40 días hábiles para el ofrecimiento y admisión de pruebas que serán revisadas en la audiencia principal, de la cual hasta el momento no se ha establecido ni fecha ni hora.

De acuerdo con los medios de prueba presentados por el Ministerio Público durante la indagatoria, el imputado arribó hasta un comercio propiedad del afectado y lo agredió física y verbalmente, después se apoderó de un celular con valor de 15 mil pesos y 1,500 pesos en efectivo, producto de las ventas del día del lugar; finalmente dejó al afectado con una herida en el rostro.

Por su parte, la defensa presentó tres testigos a favor de Javier; no obstante, dos de ellos cayeron en contradicciones y uno no reconoció su declaración y firma en el documento a su nombre, por lo tanto estos testimonios no cambiaron la resolución del juez quinto, quien lleva el caso.

Cabe señalar que el proceso que enfrenta Javier data del año 2012, cuando se encontraba en vigor el sistema tradicional, donde el delito de robo con violencia era catalogado como grave y no contempla el beneficio de fianza.

Sin embargo, se realizó una reforma a la legislación en la que se estableció que los casos de personas detenidas en el sistema tradicional por un proceso que no alcanzara la libertad bajo fianza, podría ser analizado para solicitar dentro del nuevo sistema el cambio de la medida cautelar, es decir, la defensa de Javier tiene la oportunidad de solicitar una audiencia en busca de una medida cautelar que le permita enfrentar el proceso en libertad y no preso.

Así mismo, se informó que el denunciante es un hombre que falleció en enero de este año, pero esto no extingue la acción penal.

De encontrarse culpable, Javier podría alcanzar de tres a 15 años de prisión.

