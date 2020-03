Muere cuarta paciente por medicamento contaminado en Tabasco

Marina Sánchez González, de 49 años de edad, se convirtió en la cuarta víctima del medicamento para hemodiálisis llamado Heparina Sódica que estaba contaminado y que fue suministrado a pacientes del hospital regional de Petróleos Mexicanos en Villahermosa.

Su esposo Inocente Hernández Sánchez, quien lleva más de 33 años laborando para la empresa petrolera, confirmó el deceso de la señora Marina.

Inocente Hernández explicó que Marina recibió junto con otros derechohabientes el medicamento contaminado e ingresó a terapia intensiva con complicaciones desde el pasado 28 de febrero; sin embargo, tras su muerte, anunció que interpondrá una demanda penal por negligencia.

"Le pusieron la Heparina caducada. Yo la traje ese día porque el doctor me dio la receta y se la fui a comprar en la farmacia. Entonces, saliendo de la hemodiálisis la enfermera me dijo: no le pusimos la Heparina que habían comprado, le pusimos una de aquí. Yo dije que estaba bien, pero pasó que estaba caducada esa Heparina. Ya han muerto varios", indicó.

Inocente Hernández informó que su esposa murió este martes a las 14:20 horas y, con voz entrecortada, acusó que a doña Marina la mataron. "Me siento muy mal, me la mataron y no se dieron cuenta cuando le metieron la medicina caducada. Es culpa del director, me siento muy mal", expresó.

Pemex informó este lunes que, en seguimiento a la atención de derechohabientes afectados por la administración del producto contaminado en el lote C18E881 de Heparina Sódica, con caducidad de enero 2021, el número de pacientes bajo tratamiento médico es de 55, de los cuales: 14 se atienden de manera ambulatoria sin compromiso en su estado de salud; 7 fueron dados de alta por mejoría, por lo que se integran a seguimiento ambulatorio; 34 se encuentran hospitalizados; 28 de ellos reportan una condición estable, uno egresado de terapia intensiva a hospitalización por mejoría clínica y 5 que permanecen en terapia intensiva recibiendo reemplazo renal continuo y dos de estos pacientes han requerido mayor soporte médico vital.