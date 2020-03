The Walking Dead: World Beyond anuncia fecha de estreno en tráiler

Se suma una ficción más al universo de la exitosa serie de zombies The Walking Dead, ahora corresponde al título The Walking Dead: World Beyond, la cual llegará a la televisión latinoamericana el lunes 13 de abril.

La nueva producción relata los acontecimientos después de la primera generación, que creció en una civilización sobreviviente del mundo posapocalíptico. Dos hermanas y dos amigos abandonan un lugar seguro y cómodo para enfrentarse a peligros, conocidos y desconocidos, entre la vida y la muerte de una búsqueda importante. Perseguidos por aquellos que desean protegerlos y aquellos que desean dañarlos, se desarrolla una historia de crecimiento y transformación a través de terrenos peligrosos, desafiando todo lo que saben sobre el mundo, sobre ellos mismos y entre sí. Algunos se convertirán en héroes y otros en villanos. Pero todos encontrarán las verdades que buscan. El elenco estará conformado por Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella y Julia Ormond. Distribuida por AMC Studios, la serie es producida por Gimple, Negrete, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, David Alpert y Brian Bockrath. Asimismo,The Walking Dead: World Beyond se dividirá en dos temporadas, cada una de 10 capítulos. Nuevo póster de #TWDWorldBeyond ! Estreno 13 de Abril a las 22hs por @amctv_la pic.twitter.com/KekZh1Jx3M — FearTWD Expanded Universe (@FearTWDUniverse) March 10, 2020