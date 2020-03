'Barby' Juárez y Jackie Nava pelearán en mayo

El esperado pleito entre Mariana “Barby” Juárez y Jackie Nava fue confirmado y será el 9 de mayo próximo cuando suban al ring y con el título mundial gallo y Diamante del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego.

En los “Martes de café” del CMB se dieron cita las pugilistas para un evento diferente, con dedicatoria especial y con diversas campeonas y ex campeonas mundiales que lanzaron un claro mensaje por la equidad de género.

El Gimnasio Coyoacán fue el lugar que coparon las mujeres para hablar, las boxeadoras para exigir una mejor paga y, al final, con el esperado anuncio del duelo entre Juárez y Nava.

Mauricio Sulaimán, espectador prácticamente todo el evento por la presencia de su esposa Christiane Manzur, quien estuvo en la mesa de honor y dio el mensaje a nombre del CMB, fue el encargado de anunciar la pelea.

“Es para nosotros un orgullo y un honor que el 9 de mayo por fin se dará la pelea entre Jackie Nava y la Barby Juárez”, dijo Sulaimán Saldívar a los medios ahí presentes.

Guillermo Brito, de la promotora Zanfer, y Ricardo Lozada, de Promociones del Pueblo, estuvieron como testigos de honor para la velada que organizarían ambas promotoras en sede por definir.

“Muy feliz con lo que estamos viviendo en el boxeo en México y ya quería esa pelea que todos los espectadores y fans del boxeo esperan, es difícil tener paciencia, pero hemos estado trabajando y esta pelea se da en buen tiempo”, dijo "Barby" Juárez.

La “Princesa Azteca”, por su parte, dijo que ya estaba esperando la fecha desde abril, “ya la necesitamos, me dicen que ya es oficial esa fecha, al final todo está bien y no he dejado de entrenar”.

De inicio se habló de que estaría en juego el título Diamante del CMB, pero Nava le recordó a su rival que en algún momento puso en juego el gallo y Sulaimán Saldívar les dijo que también el cetro de las 118 libras se disputará ese día.

Así, en espera de detalles de la velada y la sede, ambas seguirán con su preparación, pero ya con la fecha definida y listas para una de las peleas más esperadas de la rama femenil en los últimos años.

Además de Mariana, Jackie y Christiane Manzur, estuvieron en el Martes de café dedicado a las mujeres la doctora Eunice Rendón y la ex campeona mundial Ana María Torres, entre otras.

Manzur resaltó el trabajo de las campeonas y su entrega en el ring, además de señalar que lo vivido en México el 8 y 9 de marzo con el Día Internacional de la Mujer y el paro nacional “inició un pacto de quienes mucha falta hacemos”.

Ante pugilistas como Alejandra Jiménez, Yesenia Gómez, Guadalupe Martínez, Yésica Chávez, Jaky Calvo, Diana y Karina Fernández, Sonia Osorio y Lourdes Juárez, dijo que pronto habrá noticias para una cuarta Convención Mundial Femenil del CMB.