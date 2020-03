Pide Marina Vitela dimensionar movimiento feminista

La alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez consideró que en el plano nacional hubo una convocatoria importante de mujeres que participaron en el paro #UnDíaSinNosotras pero que, a nivel local, “las mujeres de provincia no nos hemos dado de cuenta de la gran importancia y de lo que conllevaba este movimiento y me refiero en alguna parte de la sociedad que pensaron que era un día para no trabajar y no un día para quedarte en tu casa”.

Dijo que este ejercicio era para valorar que se necesita la funcionalidad de todas las mujeres en los distintos ámbitos e informó que el día de ayer, el 72 por ciento de un total de una plantilla de 700 trabajadoras de la presidencia municipal no se presentó a laborar mientras que en el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) se registró el 50 por ciento de ausentismo y en el Sistema DIF municipal un 42 por ciento. “Esto creo que fue bueno por una parte porque creo que hubo directores que tienen puras mujeres y que me dicen: ¿Yo qué voy a hacer?, pues empiece por valorarlas, y por saber que las mujeres que tiene usted en su oficina son parte del éxito que usted pueda representar como director o como jefe de una dirección”, afirmó. Vitela Rodríguez lamentó los casos de abuso sexual contra niñas que se han presentado por parte de maestros así como que haya mujeres que han sido violentadas para conservar su empleo. “Lamento que haya mujeres asesinadas por haber denunciado y no haber escuchado ningún eco en las autoridades, creo que es un gran movimiento y que la historia ya dejó una huella del movimiento más grande de mujeres del siglo, es importante porque esto representa lo que puede ser, ¿qué esperamos nosotros?, políticas públicas que beneficien y garanticen el bienestar de las niñas, los niños, las mujeres y los hombres de nuestro país, pero particularmente hoy, el tema de las mujeres”, concluyó.