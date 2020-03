Unas cuantas desadaptadas realizaron las pintas: alcalde de Torreón

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, reconoció el "comportamiento ejemplar" de la mayoría de las mujeres que participaron en la marcha feminista del 8 de marzo, sin embargo reprochó el actuar de "unas cuantas desadaptadas" que realizaron pintas en diversos puntos de la Plaza Mayor, especialmente en el Monumento a Juárez.

En comparecencia ante medios de comunicación, el alcalde destacó las acciones tomadas por las mujeres durante los días domingo y lunes, esto en la búsqueda de que no exista más violencia de género en todo el país.

"Unas diez (personas) que se dedicaron a 'pintarrajear', no quiero ni darles publicidad porque no se la merecen, el comportamiento ejemplar de las mujeres merece reconocimiento, unas cuantas desadaptadas que les importa poco, pues fueron las que causaron ahí algunos daños que ya los estamos limpiando, pero de veras no merece ni la pena que se les mencioné porque eso buscan... Yo felicito a todas las mujeres que participaron a nivel local y a nivel nacional para hacer un llamado a que ya no haya más violencia contra las mujeres".

Fue durante el lunes que la Dirección de Servicios Públicos Municipales de Torreón precisó que fue el monumento a Juárez en Plaza Mayor el que resultó con algunas afectaciones luego de la marcha feminista del 8 de marzo, principalmente pintura en canteras que datan del año 1914.

Para ello se programó una limpieza apegada a protocolos del Instituto Nacional de Antropología e Historia que finalizará tentativamente mañana miércoles.