Tocar en México es simplemente salvaje: Tokio Hotel en su visita al país

La agrupación alemana de rock pop Tokio Hotel, se encuentra en México como parte de su gira Melancholic Paradise LATAM 2020, donde refrendaron su relación con el público y desmintieron una posible separación.

“Los fans, realmente extrañamos a los fans, ha sido tanto tiempo, amamos lo intensos que son, la lealtad, es dulce y emocionante, verlos a los ojos, especialmente en el concierto, puedes sentir la energía, es una locura verlos cantar todas las canciones, simplemente es salvaje”, destacó el vocalista Bill Kaulitz en entrevista con Notimex.

Luego de su última visita al país en 2015, los alemanes lamentaron no haber podido presentar su álbum de 2017, Dream Machine, en México, donde, aseguran, es uno de los países dónde más disfrutan hacer conciertos, pues el público es muy fiel y entregado, así quedó demostrado en dos espectáculos que ofrecieron en la capital mexicana durante el fin de semana pasado.

“Fue sorprendente cómo han estado, es emocionante, fantástico, de hecho, cuando estuvimos en el escenario no podía escucharme a mí mismo, no podía escuchar a la banda. Se sabían cada letra de cada canción, incluso las más inusuales, ha sido un golpe de energía y no podemos esperar a estar aquí una segunda vez”, continuó Kaulitz.

A finales de 2019, la banda estrenó su sencillo más reciente Chateau, el cual fue el sucesor de Melancholic Paradise, por lo cual el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio es inminente, sin embargo, se tomarán el tiempo necesario para lograr una producción que sorprenda a los seguidores.

“Hay nuevas cosas viniendo todo el tiempo, así que decidimos retrasar el lanzamiento del álbum lo más que podamos, porque ahora, el lapso para tener la atención de la gente es tan corto, entonces decimos, ‘Ok, vamos a lanzar unos cuantos sencillos, unas cuantas canciones’, y es lo que hemos estado haciendo.

“Chateau fue el último lanzamiento, y el próximo será Balloon, que es una canción sorprendente del nuevo álbum, estamos súper orgullosos porque es lo último que hemos escrito en muchos años. Es una canción especial para nosotros y se lanzará próximamente”, continuó y agregó que también planean una celebración especial para el décimo quinto aniversario de Tokio Hotel.

Tras una transmisión en vivo en la que sugirieron que podría ser la última vez que se les viera juntos en un escenario, la agrupación aclaró que no saben cada cuánto lanzarán nuevas canciones, pero que no hay una separación a la vista.

“Tal vez, mejor vayan a vernos”, bromeó el cantante. “No. Creo que la banda siempre estará junta, obviamente no puedo decirte, no puedo garantizarte que tan seguido estaremos lanzando un álbum, no lo sabemos”.

“Debemos que tener una visión de las canciones, creo que estaremos juntos, pero es algo muy personal que tiene que encajar; no es que simplemente vayamos al estudio de forma aleatoria, sino que siempre le invertimos, siempre nos esforzamos en un nuevo álbum y realmente nunca sabemos cuando vamos a volver, pero no hay rompimiento, nadie debe de preocuparse”, aseguró.

La agrupación integrada por los hermanos Bill y Tom Kaulitz, Georg Listing y Gustav Schäfer, se prepara para pisar Guadalajara el próximo 11 de marzo, en tanto, continuarán disfrutando “el tequila, los afters, la ciudad, a los fans y todo”.