No me pude dar el lujo de no salir a trabajar: mujer lerdense

Mientras empleadas del Ayuntamiento de Lerdo no acudieron a laborar en su gran mayoría, este lunes por la mañana decenas de mujeres lerdenses que son cabeza de familia tuvieron que salir a trabajar para llevar el sustento a sus hogares.

Las oficinas de varias direcciones municipales lucieron vacías, sin la presencia cotidiana de secretarias y asistentes mujeres, por lo que parecía un día casi de asueto, en el mejor de los casos. Esta misma situación se observó en la sala de regidores, donde Carlos Torres encargado de las copias fue por este día el auxiliar de muchos regidores.

A pocos pasos del Mercado Donato Guerra en Lerdo, se encuentra el negocio de gorditas de Adriana Martínez, quien hace 8 años se quedó con el negocio de su padre debido a que quedó viuda. Viven con ella una hija con su hijo y otra que recién se graduó de maestra. Junto con María Elena Torres, manifestaron que sí apoyan el movimiento de paro a nivel nacional de un día sin mujeres, pero que no pueden darse el lujo de no laborar este lunes porque viven al día y deben mantener a sus familias.

María Elena está casada, pero su esposo se encuentra desempleado, por lo que debe laborar diariamente para sostener a su familia.

Ella tiene un hijo soltero, pero también a un hijo con su familia que están viviendo con ella, por lo que manifestó que apoya la causa pero que no se puede dejar de trabajar este lunes, sobre todo que gracias a que otros cerraron, mucha gente acudió a consumir sus gorditas por la mañana.

Adriana Martínez mencionó que le habría gustado no laborar este lunes, pero que debe pagar la renta de su casa y los servicios de agua, luz y gas, por lo que tuvo que salir a trabajar para sacar adelante a su familia.

“No me pude dar el lujo de no salir a trabajar, ayer pagué la renta de mi casa y aún falta el pago de la luz, agua y el gas”.

Ambas opinaron que esta medida es buena pero consideraron que lo que se necesita es darles valores a los hijos y generar mayor conciencia para que no hagan cosas malas a otras personas.

Una de ellas manifestó que antes las personas le tenían temor a Dios, aunque Adriana Martínez indicó que el problema radica en que las madres de familia salieron a trabajar fuera del hogar, por lo que los niños se encuentran solos y se refugian en las drogas y roban para seguir con el vicio.

“Lo importante es que los padres de familia no los dejen a los hijos solos por mucho tiempo por tener que salir a trabajar”.

María del Consuelo es otra de las mujeres que tuvo que trabajar este lunes, ya que tiene un negocio familiar denominado Frutería Salazar en el Mercado Donato Guerra en Lerdo. Dijo que su esposo y ella laboran diariamente en la venta de frutas y verduras, por lo que debe ayudar a su marido en esta tarea.

Mencionó que su esposo acude al Mercado de Abastos a las 5 de la mañana a surtir de mercancía, por lo que ella debe acudir temprano en abrir el negocio y atender a los clientes. Aseguró que esta misma situación la viven todas las mujeres del mercado, quienes son madres solteras o bien tienen que mantener a su familia. Comentó que el día ha sido normal. Inclusive aseguró que más mujeres acudieron al mercado a comprar mandado durante toda la mañana.

Opinó que el movimiento es bueno pero consideró que esto no terminará con el maltrato a mujeres o personas vulnerables, sino que se debe trabajar desde la casa, educando a los hijos sobre la igualdad entre mujeres y hombres.

Otro caso fue el de Socorro Delgado y de Yolanda, mujeres de la comunidad de San Carlos. Ellas se dedican a la venta de hortalizas, quesos, pipián y pan de horno en las calles de Lerdo.

Socorro es viuda y dice que tiene 7 hijos, 20 nietos y bisnietos, pero que ya no viven con ella, por lo que dice que está sola y que debe trabajar para mantenerse.

Por su parte, Yolanda está casada y su esposo es pensionado, pero asegura que el dinero que recibe no completa para cubrir los gastos, por lo que sus dos hijos ya no viven con ellos y no los apoyan.

Ambas mujeres opinaron que el movimiento es bueno, pero que no ayudan a cambiar la forma de pensar de los hombres. Dijeron que el cambio se debe dar desde los hogares, en donde se enseñe sobre la importancia de no maltratar de ninguna forma a las mujeres y niños.

José Martín Castillo Paredes, secretario general del Mercado Donato Guerra en Lerdo, dijo que muchas empleadas les pidieron a sus jefes no laborar este lunes, pero que debido a que la economía es precaria no se les pudo dar el día.

Comentó que los negocios no atraviesan un buen momento y viven al día, por lo que no pueden dejar de laborar un solo día.