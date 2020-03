Enfrentan reto de combatir violencia

Aún cuando en la actualidad gran cantidad de mujeres han alzado la voz para defender sus derechos y exigir justicia ante la violencia, algunas de ellas día a día se enfrentan al reto de combatirla en Coahuila, a través de corporaciones policiacas donde arriesgan su vida por defender a toda una comunidad por igual.

Este es el caso de "Nancy" y "Lucero", dos agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes residen en Torreón y se han enfrentado a todo tipo de violencia, incluyendo la de género.

Ambas, que por motivos de seguridad prefirieron reservar su identidad, han optado por sacrificar su vida social y tiempo con su familia, bajo el riesgo de no regresar con vida a sus hogares debido a la delincuencia.

Nancy y Lucero trabajan en grupos distintos. Narran cómo ha sido su experiencia a lo largo de su vocación por una carrera policial, la cual aseguran no ha sido fácil.

Diariamente realizan actividades de presencia, vigilancia, de atención de reportes de Código Rojo, persecución de delitos, atención de denuncias, así como de personas sin vida.

Sus horarios varían a lo largo de la semana, donde incluso tienen que trabajar sin descansos en algunas ocasiones.

Nancy, con 30 años de edad, es soltera y originaria de Matamoros. Actualmente vive con sus padres y tiene cuatro años trabajando en la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Por otra parte, Lucero, de 29 años de edad, es originaria de Torreón. Está casada con un elemento de Seguridad de la corporación y tiene tres hijos de nueve, seis y dos años de edad. Tiene cinco meses dentro del Grupo de Operaciones Especiales de la AIC.

Nancy y Lucero aseguran que desde su ingreso a la corporación han sido tratadas como iguales, sin embargo, es muy bajo el número de mujeres que han ingresado a las filas de seguridad.

En el caso de Lucero, fue más fácil tomar la decisión de dedicarse a ver esta labor, pues contaba con el apoyo de su esposo, quien ya se desempeñaba como elemento.

No obstante, aunque Nancy tuvo el apoyo de sus amistades, su familia aún teme por su vida, al considerar que es un trabajo riesgoso, por lo que ha sido difícil la aceptación.

"Persiste mucho el miedo por parte de mis papás, me dicen que es un trabajo peligroso y que muy arriesgado, pues dicen que la gente no te agradece todo lo que uno hace por ellos y no reconocen cuando se arriesga la vida", dijo.

Lucero cuenta con menor tiempo en la corporación. No obstante, lo anterior se debe a que decidió dejar su trabajo como médica zootecnista, carrera que estudió y ejerció por seis años antes de unirse a la agrupación.

"Fue por mi esposo que tomé esta decisión. Siempre me ha gustado la vocación de ser policía, que es para servir y ayudar a la ciudadanía", expuso.

Ambas trabajan con más compañeros hombres que mujeres, donde incluso las órdenes se dan por parte de comandantes varones.

Hasta el momento ninguna de las dos ha tenido como comandante alguna mujer, por lo que han aprendido a trabajar bajo esta dinámica.

Aunque hasta el momento no han tenido experiencias de riesgo, las dos han experimentado el temor de acudir a los Códigos Rojos, los cuales son muy constantes.

"El riesgo es salir de casa pero no sabes si vas a regresar, pero a mí me llamó mucho la atención ayudar a las personas, saber cómo eran las labores de agentes investigadores. Decidí entrar a la Academia y me di cuenta que era lo que me gustaba y a lo que me quería dedicar", expresó Nancy.

Por su parte, Lucero enfrenta a diario uno de sus mayores temores: no regresar a lado de sus hijos, así como de su esposo, quien también corre riesgos.

"Lo primero que pienso al salir de casa es que debo volver con bien para ver a mis hijos. Es algo nuevo para mis hijos, hay ocasiones que lloran cuando me ven y cuando me voy. Me dicen que ya no trabaje ahí', dijo.

Por fortuna, desde su ingreso a la corporación hasta la fecha, ambas cuentan con el apoyo de sus compañeros hombres.

"Siempre nos han tratado de apoyar y proteger, sobre todo cuando se trata de personas agresivas. No existe la vida social, pero estoy segura de seguir así, pues es mi pasión y lo que me gusta y no me importa tanto", expresó Nancy.

A diferencia de otros tipos de trabajo, es en las corporaciones policiacas donde las mujeres deben realizar las mismas labores que los hombres, pues ahí todos son tratados por igual.

Debido a la situación que enfrentan cada día, solo las mujeres fuertes y con capacidades suficientes logran mantenerse en este trabajo.

"Ando igual que mis compañeros, no por ser mujer vamos dentro de la unidad, vamos en la caja como los hombres, siempre nos han tratado igual, no hemos visto alguna diferencia", manifestó Lucero.

Aún cuando es su trabajo acudir a las detenciones de personas por casos de riñas, homicidios o accidentes, es común recibir insultos de los infractores, en especial de hombres, quienes se aprovechan de su condición como mujeres para agredirlas verbalmente.

Nancy relata que recibir insultos o groserías por parte de los detenidos se ha hecho normal, por lo que ellas como mujeres deben contar con la suficiente capacitación para que eso no intervenga en sus labores.

"Los detenidos tienden a insultar. Piensan que porque eres mujer no les puedes decir nada o te va afectar", aseguró.

Las dos servidoras se han acostumbrado a convivir a diario con más hombres que con mujeres, pues en sus grupos existen entre tres y cuatro mujeres como máximo. Debido al tipo de trabajo, las extensas horas y el riesgo, muchas mujeres no buscan pertenecer a estas corporaciones.

"Es por el miedo y la ausencia en las familias que no se animan a ser parte de este tipo de trabajos. No quieren estar tanto tiempo lejos de sus hijos", indicó Lucero

Lucero, en lo particular, tuvo experiencia en el área de feminicidios de Torreón, lugar donde estuvo por alrededor de un mes y atendió el caso de la maestra asesinada en la Alameda Zaragoza esto durante un desfile de la Revolución en 2019.

Como mujeres, recomiendan a quienes estén atravesando una situación de violencia familiar, aprender a valorarse, pues muchos de los casos de feminicidios se suscitan cuando ya hubo antecedentes de violencia, los cuales son señales que se deben detectarse a tiempo.

"En muchas ocasiones, los hombres muestran desde un principio señales de violencia y a lo mejor mujeres como nosotras no nos animamos a aceptarlo y a veces permitirnos que lleguen muy lejos. No nos sentimos capaces, sino dependientes de ellos y creemos a lo mejor que si tenemos hijos, nadie más nos aceptará y continuamos en el mismo camino", explicó Lucero.

Ante el incremento de casos a nivel nacional, Nancy y Lucero resaltan que se ha hecho necesario este tipo de actividades con el fin de visibilizar la problemática.

"Creo que sí le hace falta a México un día sin nosotras para que vean qué impacto tenemos nosotros, pues somos mayoría en la población", señaló Lucero.

Por su parte, Nancy añadió que los casos se han hecho alarmantes, sobre todo por la forma en que se les ha dado muerte a las mujeres.

"El fenómeno de feminicidio es algo alarmante, sobre todo en la forma en cómo las matan; existe mucha crueldad hacia las mujeres", expresó. Estos casos han impactado a toda la sociedad, sobre todo en los estados donde se registran mayor número de casos.

"No es como antes, ahora trato de salir siempre acompañada o estar alerta, así como hablar con mis hijos sobre la prevención. Estoy a favor del paro nacional para que la ciudadanía vea el valor que tiene uno como mujer y lo que aporta igual a la familia y a los empleos", indicó Lucero.

Por último, en cuanto a los feminicidios que se dan en los espacios públicos, resaltaron la importancia de las mujeres de cuidarse y salir acompañadas.

"La mayor parte del tiempo busco estar acompañada, pues no sabes si te va tocar a ti o te vas a topar con personas de ese tipo", finalizó Nancy.