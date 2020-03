Como mujer, apoyo el movimiento: Karen Cárdenas

Karen Cárdenas Gómez, asistente médico de un hospital del IMSS, está de acuerdo y apoya el movimiento a su manera, pero ella acudió a realizar su trabajo porque no puede faltar.

"Más que nada, nosotros no podemos faltar pues tenemos que atender pacientes, dar salidas de ambulancias, hacer envíos a otros hospitales y sí habría retrasos y problemas si no nos presentamos a nuestro trabajo, pero como mujer yo apoyo el movimiento y claro que estoy de acuerdo a la no violencia contra la mujer", explica Karen.

Dice que la marcha realizada en Torreón el pasado domingo Día Internacional de la Mujer estuvo pacífica y las mujeres se dejaron sentir, sin agresiones y sin hacer pintas en ninguna parte. "En México la verdad no sé por qué hubo pintas y desorden".

"Las mujeres en el hospital somos mayoría y no podemos faltar, pues los pacientes no pueden esperar a ser atendidos, ya sea los internados o los que vienen a consulta", menciona la trabajadora.

"Pienso que todo viene de casa, es disciplina, son valores, respeto, son ejemplos en nuestra familia para que todos estemos bien como sociedad. Nuestros padres nos enseñaron esos valores y nosotros debemos hacer lo mismo con nuestros hijos para vivir bien, sin violencia. Creo que esto que está pasando es por falta de atención de algunos padres con sus hijos, ya sea porque no tienen o porque salen a trabajar los dos y los pequeños crecen a su manera, sin cuidados", expone.

A favor