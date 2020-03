Desconocen causas de muerte de Danny Tidwell

El bailarín y personalidad de televisión Danny Tidwell, conocido por ser el subcampeón de So you think you can dance?, falleció a los 35 años, por razones aún desconocidas.

"Mi corazón está roto. Ayer perdí a un hermano, y todos perdimos un regalo. No estoy listo. Pero nunca creo que lo esté. Porque no puedo creer que esto sea real. No puedo creer que te hayas ido. Eras más que mi hermano", escribió el coreógrafo ganador del Emmy Travis Wall, su hermano adoptivo, en redes sociales la tarde del sábado. "Todos recordaremos la alegría y la pasión que trajiste a todas las personas con las que estuviste en contacto a lo largo de tu viaje. Un viaje corto. Eres una leyenda. Y te quiero mucho Danny. Descansa en paz mi hermano . No puedo creer que esté escribiendo esto. Oren por mi madre y mi familia durante este momento difícil", continúa la publicación. Tidwell fue adoptado por la madre de Wall, Denise Wall, cuando tenía 12 años. En 2003, se convirtió en miembro del American Ballet Theatre y en 2007 participó en la tercera temporada de So you think you can dance?, en la que resultó primer finalista. Varios representantes del medio artístico enviaron mensajes a través de las redes sociales a los familiares y amigos del artista y compartieron imágenes junto a Tidwell señalando la gran perdida.