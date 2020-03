Brian Lozano, contento por llegar a cien juegos con Santos

Tras cumplir un centenar de partidos de Liga MX defendiendo la playera de Santos Laguna, en el encuentro frente a Pachuca del pasado sábado, el mediocampista uruguayo Brian Lozano compartió qué le representa lograr esta cifra con los Guerreros.

"Para mí es un sueño, es increíble. Hoy en día los jugadores no duran mucho tiempo en los equipos, pero yo estoy muy contento aquí, disfruto mucho estar en el club. Es un orgullo cumplir cien partidos con el equipo".

"El Huevo", quien acumula 14 anotaciones en total con la escuadra verdiblanca se dijo contento por el logro.

"Estoy muy contento por llegar a cien partidos con este gran equipo, por la gran institución que es. La verdad que desde el primer momento que llegué aquí, lo hice con la ilusión de lograr grandes objetivos".

El atacante charrúa, que ha disputado todos los minutos en el torneo, comentó que: "siempre hay momentos buenos, malos y muchos para aprender. El momento con el que me quedo es cuando salimos campeones, fue algo increíble para nosotros el quedar en la historia del club con un campeonato".

Lozano se dijo agradecido con la institución Albiverde.

"Estoy muy agradecido con Santos Laguna porque hubo momentos, cuando estaba en Uruguay, en el que no jugaba mucho y no me sentía parte del equipo, más allá de que con mis compañeros tenía muy buena relación. También tuve muchos errores extra cancha que me costaron muy caro, por lo que no tenía ganas de seguir jugando al futbol. Entonces fue cuando me enteré del interés de Santos y ahí cambié el chip. Desde el primer momento que llegué aquí me recibieron muy bien, tanto dirigentes, cuerpo técnico, mis compañeros y la afición", concluyó.