Sorprende fallecimiento de Nicholas Tucci

El actor estadounidense Nicholas Tucci, conocido por su rol protagónico en la cinta de terror You´re Next, así como la serie Pose, falleció a los 38 años, víctima de una enfermedad no especificada, en el Hospital de Cáncer Smilow, en New Heaven, Conneticut.

"Nick eligió mantener su enfermedad en privado para poder seguir persiguiendo sus sueños profesionales y artísticos durante el mayor tiempo posible", escribió su padre, Alexander Tucci, en redes sociales este fin de semana, publicación con la que confirmó el deceso que ocurrió el martes 3 de marzo. "En el último año, pudo audicionar, ir al lugar y continuar el trabajo que tanto amaba. Para aquellos de ustedes en las comunidades de cine, televisión y teatro, gracias por guiar, alentar y apoyar a Nick. "Para aquellos de ustedes que disfrutaron el trabajo de Nick en la pantalla y el escenario, gracias por reconocer su talento y apreciar sus esfuerzos. A todos, gracias por su regalo de amistad a mi hijo", finaliza la publicación. En sus últimas publicaciones en redes sociales, el joven actor compartió la nominación de uno de sus trabajos en una premiación dedicada al cine de horror independiente. Además compartía imágenes de su mascota, un tierno gato. Tucci, nació el 3 de abril de 1981, apareció en película como The Ranger, Most Beautiful Island y Long Lost, además de aparecer en series como Daredevil, Ramy y Pose. En el 2020 se estrenarán tres películas en las que apareció Tucci como "Ballad of a Hustler", "Diez minutos para la medianoche" y "Come Home".