'Han venido a comprar casi puros hombres', narra Doña Clara

En una ciudad que amaneció prácticamente sin mujeres en las calles, llamaba la atención ayer una señora ubicada en la acera del bulevar Independencia, junto a una hielera azul y una sombrilla que no fue necesaria ante la nublada mañana. Doña Clara no se unió al paro nacional, ella hizo lo que hace todos los días: ofrecer sus burritos para calmar el hambre de los laguneros.

Tranquila, relajada, atiende con amabilidad a sus clientes, ofreciendo los burritos que ella misma cocina desde hace más de 30 años, "hoy han venido a comprar casi puros hombres, las mujeres no salieron de casa", relató. Consciente del esfuerzo que realizan los colectivos feministas y de la marcha monumental realizada el pasado domingo, la señora Clara Méndez, vecina de la colonia Moderna, afirmó que no se unió al paro nacional, debido a que la venta de sus 140 burritos diarios es su forma de subsistir, "¿a qué me quedo sola en casa si ya solamente me sostengo a mí misma?" cuestionó.

Sin embargo, afirmó que le preocupa la realidad que viven las mujeres como ella en La Laguna y en todo México, tuvo deseos de asistir a la marcha del pasado domingo, pero su salud se lo impide: "tengo dolor en una pierna y un problema en mi columna, me canso caminando una cuadra, por eso me muevo en puro taxi, por eso no fui a la marcha, pero sí hubiera querido ir, ahora no pude dejar de venir a vender, yo mejor trabajo y siempre, todos los días le pido a Dios que ya no haya violencia", comentó.

Doña Clara está por cumplir 64 años de edad, se encargó de criar a sus cinco hijos luego de quedar viuda al tener 29 años, la venta de comida le ha permitido salir adelante, ella es quien guisa y prepara. Su experiencia y su fe, la convierten en una mujer fuerte, de convicciones, con deseos de que La Laguna y todo el mundo sean un lugar mejor: "también hay mucha violencia de mujeres a hombres, de hombres a hombres, incluso contra animales, esperemos que se calme todo eso, que se tenga un poquito más de conciencia", expresó.

Doña Clara no dejó de trabajar, pero tampoco de orar, despide a cada cliente con "Dios lo bendiga".

Ejemplo de trabajo