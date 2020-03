'Unidas somos más fuertes'

Tal y como ocurrió en la película Un día sin mexicanos de Alfonso Arau que mostró en 2004 lo que pasaría si EUA se quedara sin la mano de obra mexicana, gran parte de las mujeres se ausentaron de escuelas, calles y centros laborales.

Las féminas relacionadas con las actividades artísticas de igual pusieron una pausa en sus carreras. Algunas, escribieron mensajes en sus redes sociales relacionados con la marcha del 8 de marzo y el movimiento "El nueve ninguna se mueve" o "Un día sin nosotras", ocurrido ayer. Otras, sí se ausentaron por completo de las redes sociales.

"Con mi adorada @GloriaTrevi una mujer que alza la voz por la causa de todas #TodasLasMujeres cantemos fuerte que SI SE PUEDE! #8M2020 #NiUnaMas #IWD2020", posteó la cantante María José el pasado domingo en una foto al lado de la Intérprete de El recuento de los daños.

Ayer, la exKabah subió otro mensaje de apoyo. "#El9NadieSeMueve #UnDíaSinMujeres #UnDíaSinNosotras #NiUnaMenos", escribió junto a un fondo morado en el que podía leerse su nombre.

"El 9 de marzo ninguna se mueve. Queremos demostrarle al mundo que nada funciona sin el trabajo de las mujeres. Imagínate, un día sin nosotras. Ni una mujer en las calles, ni una mujer en el trabajo, ni una niña en la escuela, ni una mujer comprando.

"Todas unidas por las que ya no tienen voz. Si eres hombre haz las tareas de tu pareja, compañera de trabajo o amiga. Cuida a los niños, cocina, cuida a los enfermos; haz lo que ellas hacen todo el año", ese mensaje lo dejó plasmado en un video Kate del Castillo en su cuenta de Instagram.

La actriz y cantante, Maribel Guardia, se ausentó de las redes, no sin antes tuitear que, "Mientras no haya igualdad de condiciones para todas no podemos celebrar. Abrazos y bendiciones".

La actriz, Érika Buenfil, quien se ha vuelto una revelación en la red de vídeos Tik Tok, se limitó a postear en Instagram una imagen morada, y es que este color, junto con el verde, se volvieron las banderas de estos días.

Vanesa Bauche, actriz de filmes como Amores perros, envió ayer un mensaje en Twitter a las mujeres e invitó al parón nacional.

"Te abrazo con el alma, a todas, Nos abrazo. Sigamos Unidas. #YoParo por Amor a la Vida y por la Paz para [email protected]

#9M Primer Paro Laboral Nacional de México. #UnDiaSinMujeres #UnaVidaConNosotras #Conciencia #VidaSegura_YA #CulturaDePaz", redactó.

Entre el domingo y lunes, Alejandra Guzmán puso varios mensajes acerca del Día Internacional de la Mujer y el paro femenino de este lunes.

"A todas mis Eternamente Bellas, recuerden calladitas no nos vemos más bonitas. Unidas somos más fuertes", dijo la intérprete de Hacer el amor con otro.

Su sobrina la también cantante y actriz, Stephanie Salas, de igual manera se pronunció a favor de las marchas y del movimiento "El 9 ninguna se mueve".

"Las Mujeres somos la luz del universo, El milagro por el que todos venimos a este mundo! Basta de insistir en opacar esa verdad! Ya Respétanos, Somos Sagradas, Somos tu Verdad, Tu Madre, Tu Amiga, Tu Hermana, Tu Mujer", comentó Salas.

Cantantes como Mon Laferte, Joy, Natalia Lafourcade, Paulina Rubio, Julieta Venegas, Flor Amargo y Tania Libertad anunciaron que se irían de las redes durante el 9 de marzo y así lo hicieron. La misma acción la llevaron a cabo las periodistas Mónica Garza, Adela Micha y Maca Carriedo.