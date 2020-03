Busca garantizar la seguridad de mujeres y niñas en Gómez Palacio

La alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez, consideró que uno de los desafíos en la vida política es garantizar la seguridad de las mujeres y las niñas del país, particularmente del municipio, a través de programas con perspectiva de género y de proyectos estratégicos para poder contar con un refugio para mujeres víctimas de violencia y sus familias y para que estas pueden tener acceso a la justicia.

"Pero creo que lo que más vale la pena es que podamos tener trabajo con las niñas y los niños. Es importante mencionar que yo soy de las que creen que los grados de violencia no se reportan de la manera correcta y no se tipifican de la manera correcta. El personal que recibe en primera instancia una denuncia, no es el correcto en la mayoría de los casos, tenemos que seguir trabajando", expresó.

La presidenta municipal dijo que actualmente hay un acuerdo entre el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) y el C4 (Centro de Control, Cómputo y Comunicaciones) para diseñar la capacitación de las personas que tienen el primer contacto con una denuncia.

"¿Qué me preocupa y qué es un reto muy importante? garantizar la seguridad de las niñas. Si bien las mujeres son importantes, ellas pueden denunciar, tienen una opción, de buscar una ayuda, un apoyo, de huir o de aguantarse; una niña no tiene absolutamente ninguna opción, es lamentable que tengamos niñas y niños que han sido violados, ultrajados y muertos, es algo que no vamos a tolerar y con lo que yo no quiero caminar", añadió.

Vitela Rodríguez comentó que su gobierno está trabajando en la Casa Puente del DIF para evitar revictimizar a los menores. "Tenemos que priorizar, yo siempre he dicho que un puente no es más importante que un tema de un niño o una niña, estamos invirtiendo en programas preventivos y tengo yo la seguridad de que si nosotros buscamos la ruta correcta en las reglas de operación, podemos lograr un día tener programas muy objetivos para poder erradicar la violencia sobre todo en niñas y niños de nuestra región", afirmó.

En la vida política, la presidenta municipal dijo que "tengo que cuidar mucho lo que digo" y agregó que sigue pensando que los partidos políticos tienen una gran oportunidad de ser un vehículo para poder presentar proyecto en todos los ámbitos. "Y que si los utilizamos de la manera correcta para lo que en su origen fueron creados, tenemos una gran oportunidad. ¿Qué pasa con los partidos políticos cuando llega el momento en que se pierde el objetivo? Cuando los pierdes, te desvías, es muy complejo porque hay intereses de diferentes lugares y en eso hay que caminar nosotros con mucho cuidado pero sin perder los objetivos primordiales", concluyó.