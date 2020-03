Achraf Hakimi confía en regresar al Real Madrid

El defensa marroquí del Borussia Dortmund, Achraf Hakimi dejó claro que su intención es volver al Real Madrid, equipo al que pertenece su carta, ya que lo considera su casa y buscará hacer historia ahí.

"El Madrid es mi casa. He disfrutado mucho ahí y he jugado muchos partidos ahí; si el Madrid quiere que vuelva, voy a volver, y si no, me tocará escribir mi historia en otro gran club", comentó.

Respecto a la dura eliminatoria que tienen enfrente ante el París Saint-Germain en la Liga de Campeones de Europa, Hakimi dejó claro que dejarán todo en el campo, pero son conscientes que el astro brasileño Neymar o el juvenil delantero francés Kylian Mbappé pueden salir inspirados y complicar las cosas para el Dortmund.

"Sí, son jugadores a los que les gusta este tipo de partidos y que están preparados para ellos. Pero vamos a intentar a hacer todo lo posible para que ese gran partido suyo no sea posible", culminó el expupilo de francés Zinedine Zidane, a quien agradece haberle brindado la confianza de jugar futbol profesionalmente.

El encuentro previsto para mañana por la vuelta de los octavos de final de la Champions League, deberá jugarse a puerta cerrada por indicaciones de las autoridades parisinas para evitar contagio de coronavirus en el público.