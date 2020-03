Inician labores de vigilancia en canales de riego de Lerdo

Ante la apertura de las compuertas con motivo del inicio del ciclo agrícola 2020, la Dirección de Protección Civil de Lerdo mantendrá recorridos de vigilancia en la extensión de los canales de riego Sacramento y Santa Rosa-Tlahualilo para invitar a la ciudadanía a que no se introduzca a ellos y no pongan en riesgo sus vidas.

El titular de la dependencia, Vicente García dijo que como cada año realizan visitas a escuelas y a viviendas aledañas a fin de evitar accidentes y difundir información referente a no caminar por las orillas de los canales de riego y evitar jugar cuando se camina cerca de ellos así como no introducirse a las aguas, no lavar los vehículos en los márgenes, respetar los señalamientos y moderar la velocidad si se conduce por estos sectores.

El funcionario dijo que estas acciones se efectúan de manera coordinada con dependencias como la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Tránsito y Vialidad y la Sedena, entre otras corporaciones.

El titular de la Protección Civil informó que el año pasado se tuvo conocimiento de dos decesos por ahogamiento de ahí la importancia de incrementar la vigilancia en los afluentes en este 2020.

Ayer lunes 9 de marzo inició el riego de presiembra para las cerca de 53 mil hectáreas autorizadas en la Comarca Lagunera de los estados de Coahuila y Durango.

Ahogadas se reportaron en el municipio de Lerdo, Durango, el año pasado.