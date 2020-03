Nicole Kidman y Hugh Grant protagonizan serie 'The undoing'

Nicole Kidman y Hugh Grant protagonizan la miniserie de drama y misterio The undoing, una adaptación para la pantalla chica de la novela You should have known de Jean Hanff Korelitz.

La historia sigue a “Grace” (Kidman) y “Jonathan Fraser” (Grant), un matrimonio que vive feliz, hasta que se suscita un hecho que cambiará todo: de la noche a la mañana una muerte violenta y una secuencia de terribles revelaciones abre un abismo en sus vidas, señala la sinopsis. En medio de un desastre público y horrorizada por no seguir sus propios consejos, “Grace” debe deshacer su cómoda vida y crear una nueva para su hijo y su familia. Edgar Ramírez, Ismael Cruz, Matilde de Angelis, Lily Rabe, Noah Jupe y Donald Sutherland, completan el reparto de la serie, cuyo estreno está previsto en HBO el próximo 10 de mayo. The undoing cuenta con la dirección de la ganadora del Emmy, Oscar y Golden Globes, Susanne Bier, además de la adaptación de David E. Kelley, creador de la serie Big little lies.