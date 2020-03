Emiten programa Todo Para la Mujer sin su titular Maxine Woodside

Maxine Woodside lidera el programa de radio Todo Para la Mujer, por lo que se hizo notable la ausencia de la "reina de la radio" a partir de su adición al movimiento feminista "Un Día Sin Nosotras".

Hoy los buenos días de Todo Para la Mujer con la voz femenina de Woodside no se escucharon. En su lugar la bienvenida y las gracias por la sintonización del programa fueron dadas por una voz masculina quien agradecía por escuchar el programa de Maxine a pesar de que no estaba ahí.

A las noticias que le siguieron a la presentación les hizo falta la voz de Maxine. Las noticias sociales y de espectáculos no fueron dadas por la voz de una mujer porque ella hoy no está ahí. Las cortinillas hablaban de una locutora que no estuvo presente.

El locutor Marco Antonio Silva, quien estaba en el lugar de la conductora, explicó que la "reina de la radio" decidió unirse al paro del 9M junto a todas las mujeres de Grupo Fórmula, radiodifusora que transmite Todo Para la Mujer.

De repente en el programa se escuchó la canción de Gloria Trevi Ellas Soy Yo, donde denuncia la violencia sexual que las mujeres viven en nuestro país.

Los invitados fueron todos del género masculino, entre ellos Luis Armando, ex participante de La Voz; y Christian Izaguirre, actor de la obra Mujer…es asunto de hombres.