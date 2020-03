'Pepillo' Origel queda absuelto tras demanda de Flor Rubio por daño moral

Luego de cuatro años de batalla legal contra la periodista Flor Rubio tras acusarlo por daño moral en 2016, el conductor Juan José Origel quedó libre de culpa, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo exonerara del caso.

El pleito comenzó luego de que una revista de espectáculos difundió un video en el que el comunicador hablaba de su colega.

“A mí en La Oreja no me quitó porque yo estaba parado ahí y dije: ‘esta wannabe, pues qué me a venir aquí…’, pero se ching… a la Verónica y a todo el mundo para llegar con el… casada con aquel ¡botijón inmundo! que lo dejó (…) y lo dejó para meterse con uno y con otro hasta llegar a donde está, ¡quihubo! Esa es Flor Rubio”, se escuchaba decir a Pepillo Origel.

El clip, generó molestia por parte de la conductora, quien procedió legalmente contra el conductor, la revista y el reportero que realizó la nota para la versión impresa, demandándolos por daño moral.

Y aunque en los juzgados de primera instancia civil, Rubio iba ganando, de acuerdo a la revista TV y Novelas, Origel solicitó a la Suprema Corte que se revisara el amparo que había solicitado en 2018, alegando que lo publicado en la revista había sido una violación a su privacidad, así como lo dicho por Flor formaba parte de su libertad de expresión.

Por lo que al revisar su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió absolverlo.

De acuerdo al abogado Gustavo Herrera, dicho dictamen ya no se puede apelar, tras ser este órgano la mayor instancia jurídica en el país.

“Flor Rubio ya no puede hacer nada, porque ya va a causar ejecutoria la sentencia de la Suprema Corte, y Pepillo Origel quedará totalmente absuelto; si Pepillo se pone vivo y realmente quisiera vengarse de Flor Rubio, hay una figura en el derecho que se llama Daños y Perjuicios, porque el Código Civil establece que al ejercitar un derecho que cause un daño a otro, está obligado a repararlo. Pepillo también puede demandar a la revista por el uso ilegal de la imagen con fines de lucro, porque es el negocio de esa revista”, mencionó a la publicación.