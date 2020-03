Jim Carrey podría regresar como ‘La Máscara’ en Space Jam 2

En 1994, Jim Carrey apareció en pantalla con uno de sus papeles más emblemáticos en el cine, “La Máscara”, personaje que en la actualidad podría aparecer en una escena de la próxima cinta Space Jam 2.

Según la información publicada por We Got This Covered, pese a que Carrey se había negado a dar vida nuevamente a “La Máscara”, ahora lo podrá hacer junto a los Looney Toones, sin embargo, sólo será una recreación CGI (Imagen creada por computadora) a la que el actor canadiense prestaría su voz.

Anteriormente, Jim Carrey había manifestado que no deseaba realizar una secuela de La Máscara que no valga la pena, sólo en caso de que existiera un guión bastante estrafalario podría retomar el papel de “Stanley Ipkiss”.

Space Jam 2 se espera que llegue a las salas de cine a partir de julio del 2021.