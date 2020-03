Llega a iPhone y Android el Castlevania: Symphony of the Night

Konami lanzó una versión móvil del clásico juego de rol de acción Castlevania: Symphony of the Night sin ningún tipo de anuncio ni advertencia. Considerado el mejor Castlevania, ahora está disponible tanto en iOS y Android y una de sus sorpresas en que no incluye compras dentro del juego.

De acuerdo con el portal The Verge, el RPG de acción está basado en la versión de PSP y PS4 del título, no en la versión original de PlayStation y admite seis idiomas: inglés, japonés, alemán, francés, italiano y español, al igual que controles externos, logros y una "“nueva función de continuación". La importancia de Symphony of the Night recae en que fue el primer juego de Castlevania del escritor / director / productor Koji "Iga" Igarashi, que cambió el enfoque de la serie de acción total a exploración y aventura influenciadas por otro clásico de la industria, Metroid, lo que generó un movimiento popular que llevó a la producción de innumerables homenajes de desarrolladores independientes y, posteriormente, el exitoso Bloodstained: Ritual of the Night por el mismo Igarashi. El lanzamiento sorpresa de la versión móvil puede haberse programado para el lanzamiento de la última temporada de la adaptación de anime de la serie de Netflix, que se lanzará el 5 de marzo.